ОПУ: Мы просили олигархов помочь, но не отдали им на откуп регионы

Офис президента заявляет, что обращение Владимира Зеленского за помощью в борьбе с коронавирусом к олигархам не значит, что им отдали на откуп целые украинские регионы.

Источник: заместитель председателя Офиса президента Украины, секретарь координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Да, мы попросили бизнес помочь. Слушайте, это ситуация аналогичная той, что была в 2014 году, – все помогают друг другу. Это же не только крупный бизнес, нам вот звонят из разных средних бизнесов, какие-то ассоциации, айтишники и так далее.

Там много разных людей, это же не значит, что мы отдали регионы на откуп олигархам. Это вообще не так.

Их задача – модерировать внутри, помогать своими менеджерами в штабах, в обладминистрации".

Детали: На вопрос, не видит Тимошенко, что сейчас во всех регионах олигархат усиливает свое влияние, заместитель председателя ОПУ ответил, что "не видит в этом никакой угрозы, и что это слишком преувеличено".

По его словам, идея просить помощь у бизнеса родилась тогда, когда в ОПУ поняли, что государство само не сможет справиться с коронавируса.

Тогда собрали бизнес, распределили регионы. Тогда же распределили и деньги на централизованные закупки, на отправку самолетов, например, в Китай по необходимые медсредства.

Сейчас, по словам Тимошенко, бизнесмены "сбрасываются на централизованные закупки и закупают для того, чтобы все приходило к ним в регионы", потому что они знают, какие потребности есть в области, а ОПУ помогает им логистически.

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