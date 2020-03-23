Зеленский просил олигархов взять области под кураторство из-за Covid-19

Президент Владимир Зеленский попросил олигархов и крупных бизнесменов помочь в борьбе с коронавирусом и взять под кураторство области, где у них есть активы и соответственно ресурсы и люди.

Источник: статья "Украинской правды" "Виртуальные совещания и олигархи-кураторы. Как Зеленский борется с коронавирусом"

Дословно: "Кроме обычных органов власти президент Зеленский задействовал и довольно неожиданные механизмы – сотрудничество с олигархами и крупными бизнесменами.

Готовность открыто собрать олигархов на Банковой может свидетельствовать или о наглости нового президента, или о крайней сложности ситуации, в которой оказалась страна".

Детали: Встреча с олигархами состоялась 16 марта. Сам Зеленский после нее рассказал, что собрал олигархов и бизнес, чтобы собрать деньги на борьбу с вирусом, и договорился с ними создать отдельный фонд на лекарства и на различные лекарственные средства. На это, отметил президент, надо около 12-13 миллиардов гривен.

По словам одного из участников встречи, разговор у Зеленского произвел на него довольно удручающее впечатление, потому что он не увидел какого-то понятного плана, как власть собирается удерживать ситуацию.

Другой участник встречи добавил также, что президент попросил не только финансовой помощи, но и чтобы каждый из присутствующих взял на себя кураторство за отдельной областью, где имеет активы и соответственно ресурсы и людей.

По словам участников встречи, области разделили так:

Ринат Ахметов – Ивано-Франковская, Львовская, Донецкая, Луганская; плюс города, где он имеет влияние, как, например, Кривой Рог

Игорь Коломойский – Запорожская область;

Игорь Палица (на встрече не присутствовал, но имеет давнюю историю личных отношений с Зеленским) – Волынская область вместе с Коломойским и Тернопольская область (правда, новый глава Тернопольщины якобы отказался работать с человеком Палицы);

Виктор Пинчук – Днепропетровская область;

Андрей Веревский – Полтавская и Кировоградская области;

Юрий Косюк – Винницкая и Черкасская области;

Андрей Ставницер – Одесская область;

Александр Ярославский – Харьковская область.

Отмечается, что Коломойский послушал президента и ответил, что с радостью помог бы, но у него заблокированы счета.

Но президент просил помогать не только деньгами, а и людьми, мол, в каждой области есть крупные предприятия с профессиональными менеджерами, которые на местах могли бы помогать местной власти.

Также сообщается, что некоторые из олигархов очень специфически восприняли призыв Зеленского помочь местной власти. И решили ее заменить. Например, так произошло в Харькове. Бизнесмен Ярославский, вернувшись от Зеленского, решил создать параллельный кризисный штаб, хотя у председателя ОГА Алексея Кучера уже был один.

Кучер не так себе представлял свою роль и ввязался в публичную перепалку с Ярославским-Кернесом.

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