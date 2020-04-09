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Наместник Ионинского монастыря в Киеве заболел COVID-19

Четверг, 9 апреля 2020, 10:47
Наместник Ионинского монастыря в Киеве заболел COVID-19

Наместник Свято-Трооицкого Ионинского монастыря, расположенного в ботсаду Киева, епископ УПЦ МП Иона подхватил коронавирусную болезнь COVID-19 и находится под наблюдением врачей.

Источник: Facebook-сообщение Ионы Черепанова

Прямая речь: "Друзья, вот и меня коснулось мировое поветрие. После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в понедельник она дошла до 38 и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный.

Сейчас самочувствие в норме, утром было 36,7. Нахожусь в полной изоляции. Службы в монастыре проходят своим чередом, но без прихожан, так как ботсад закрыт на карантин.

Где заразился – не знаю. При таком количестве контактов, как у меня, это немудрено...

Нахожусь под контролем врачей, монастырские дела не оставляю, но занимаюсь ими в удаленном режиме- по телефону, смс и пр".

Детали: Епископ попросил молиться а него и з братию.

Этому предшествовало:

  • 5 апреля Киево-Печерская Лавра (УПЦ МП) сообщила, что до окончания национального карантина будет проводить богослужения в закрытом режиме. Вся братия вместе с наместником митрополитом Павлом сделала тест на коронавирус.
  • 6 апреля городской глава столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киево-Печерской Лавре зафиксировали 4 случая заболевания COVID-19.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияцерковь
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