Если Зеленский заболеет, то и.о. нет – ОПУ

В Офисе президента очертили определенный план действий на тот случай, если президент Владимир Зеленский заболеет на коронавирус, но пока он ежедневно на работе, а в ОПУ придерживаются карантина.

Источник: заместитель председателя Офиса президента Украины, секретарь координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Какой-то протокол разработан. Но понятно, что исполняющего обязанности нету. Ну, может, там спикер Верховной Рады может как-то выполнять обязанности.

Но президент всегда на связи, поэтому, я думаю, что, если, не дай Бог, что-то – работа будет происходить в телефонном режиме".

Детали: По словам Тимошенко, сейчас Зеленский ежедневно физически находится в ОПУ с утра до вечера.

Он также добавил, что сейчас на Банковой действуют такие же меры безопасности, как и во всех больницах: на всех входах в Офис президента проводят температурный скрининг, вход только в масках, а в каждом кабинете, в общих зонах, как-то зона отдыха, стоят дезинфекторы для рук.

Само руководство и другие работники ОПУ стали меньше пересекаться, а совещания чаще проводят в режиме видеоконференций.

В частности, ежедневные селекторные совещания, на которые раньше все собирались физически, теперь проходят онлайн.

А к президенту заходят только глава ОПУ и несколько заместителей, никто другой – например, члены Кабмина – не приходит.

В целом, по словам Тимошенко, на карантине режим работы Зеленского не изменился – "у президента весь день расписан, как и раньше".

Что было раньше: Президенту Владимиру Зеленскому, премьеру Денису Шмыгалю и всему руководству Офиса президента делали тест на коронавирус после того, как COVID-19 диагностировали у нардепа Сергея Шахова.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория: