После болезни Шахматова всем в Офисе Зеленского сделали тест на COVID-19

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Четверг, 9 апреля 2020, 11:06

Президенту Владимиру Зеленскому, премьеру Денису Шмыгалю и всему руководству Офиса президента делали тест на коронавирус после того, как COVID-19 диагностировали у нардепа Сергея Шахова.

Источник: заместитель председателя Офиса президента Украины, секретарь координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Мы проходили. Это было в обязательном порядке, когда еще Шахов заболел, помните? Все, кто с депутатом там (в Верховной Раде, когда там присутствовал весь состав Кабмина и президент – ред.) пересекался, – всем сделали тестирование. В том числе премьер-министру.

И президенту сделали, руководителю Офиса, замам сделали. Я поясню: надо было сделать тестирование, потому что это были контактные лица, контактировавшие с одним из первых случаев в Киеве, которым был депутат Шахов".

Детали: По словам Тимошенко, анализы брали, чтобы сразу понять, что делать. И если бы у кого-то подтвердился COVID-19, то в ОПУ "были бы другие меры безопасности карантина".

В случае, если заболеет министры или кто-то из топ-чиновников, то, по словам заместителя председателя ОПУ, их повезут в Александровскую больницу, потому специального протокола для чиновников нет.

В Феофании лечиться от коронавируса невозможно, то потому что там нет инфекционного отделения.

Если же потребности в госпитализации не будет, то топ-чиновник, как и все остальные граждане, должен будет закрыться на самоизоляцию.

Пока что, по словам Тимошенко, в Офисе президента ничего такого не было.

Он рассказал, что был один случай подозрения на коронавирус у девушки из его департамента. Она позвонила в "скорую", и ее госпитализировали в Александровскую больницу. Но сделали ПЦР-тест, и ничего не подтвердилось.

В случае, если глава Офиса заболеет или какие-то заместители, то их обязанности будут выполнять первый заместитель или другие заместители, как это происходит, когда заместители или председатель Офиса идут в отпуск.

Что было раньше: Народный избранник от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что коронавирус обнаружили у 8-ми парламентариев, кроме того больная Анна Скороход контактировала с еще 7-ю нардепами. Заболели на COVID-19 Сергей Шахов – "Довіра" (вылечился), Виталий Борт – ОПЗЖ, Владимир Ватрас – "Слуга народа", Руслан Горбенко – "Слуга народа" (вылечился), Игорь Киселев – ОПЗЖ, Александр Лукашев – ОПЗЖ, Сергей Рудик – внефракционный и Анна Скороход – внефракционная.

Украинская правда
Темы: Офис президента Кабинет министров коронавирус


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