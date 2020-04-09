Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

После болезни Шахова всем в Офисе Зеленского сделали тест на COVID-19

Четверг, 9 апреля 2020, 11:06
После болезни Шахова всем в Офисе Зеленского сделали тест на COVID-19

Президенту Владимиру Зеленскому, премьеру Денису Шмыгалю и всему руководству Офиса президента делали тест на коронавирус после того, как COVID-19 диагностировали у нардепа Сергея Шахова.

Источник: заместитель председателя Офиса президента Украины, секретарь координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Мы проходили. Это было в обязательном порядке, когда еще Шахов заболел, помните? Все, кто с депутатом там (в Верховной Раде, когда там присутствовал весь состав Кабмина и президент – ред.) пересекался, – всем сделали тестирование. В том числе премьер-министру.

И президенту сделали, руководителю Офиса, замам сделали. Я поясню: надо было сделать тестирование, потому что это были контактные лица, контактировавшие с одним из первых случаев в Киеве, которым был депутат Шахов".

Детали: По словам Тимошенко, анализы брали, чтобы сразу понять, что делать. И если бы у кого-то подтвердился COVID-19, то в ОПУ "были бы другие меры безопасности карантина".

В случае, если заболеет министры или кто-то из топ-чиновников, то, по словам заместителя председателя ОПУ, их повезут в Александровскую больницу, потому специального протокола для чиновников нет.

В Феофании лечиться от коронавируса невозможно, то потому что там нет инфекционного отделения.

Если же потребности в госпитализации не будет, то топ-чиновник, как и все остальные граждане, должен будет закрыться на самоизоляцию.

Пока что, по словам Тимошенко, в Офисе президента ничего такого не было.

Он рассказал, что был один случай подозрения на коронавирус у девушки из его департамента. Она позвонила в "скорую", и ее госпитализировали в Александровскую больницу. Но сделали ПЦР-тест, и ничего не подтвердилось.

В случае, если глава Офиса заболеет или какие-то заместители, то их обязанности будут выполнять первый заместитель или другие заместители, как это происходит, когда заместители или председатель Офиса идут в отпуск.

Что было раньше: Народный избранник от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что коронавирус обнаружили у 8-ми парламентариев, кроме того больная Анна Скороход контактировала с еще 7-ю нардепами. Заболели на COVID-19 Сергей Шахов – "Довіра" (вылечился), Виталий Борт – ОПЗЖ, Владимир Ватрас – "Слуга народа", Руслан Горбенко – "Слуга народа" (вылечился), Игорь Киселев – ОПЗЖ, Александр Лукашев – ОПЗЖ, Сергей Рудик – внефракционный и Анна Скороход – внефракционная.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Офис президентаКабинет министровкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Офис президента
Война не может затянуться на годы – Подоляк
ОП о визите Зеленского на саммит НАТО: Все зависит от ситуации на поле боя
В ОП рассказали, как восстанавливается водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС
Последние новости
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
Все новости...
Реклама: