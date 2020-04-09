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Кличко: В Киеве резко увеличилось количество больных на COVID-19, в Лавре – вспышка

Четверг, 9 апреля 2020, 12:12
Кличко: В Киеве резко увеличилось количество больных на COVID-19, в Лавре – вспышка

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 41 случай заболевания на коронавирус, что втрое больше по сравнению с предыдущими днями, один человек умер.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции 9 апреля 

Прямая речь: "Новости у меня сегодня, к сожалению, неутешительные. За минувшие сутки количество киевлян, заболевших на коронавирус, увеличилась почти в три раза по сравнению с предыдущими днями – 41 человек! Из них двое медиков. За прошедшие сутки в столице еще один случай – летальный.

Из случаев, зарегистрированных за прошедшие сутки, 26 – в Киево-Печерской лавре".

Детали: По словам Кличко, сейчас сложно представить, каким может быть цепь дальнейшей передачи инфекции, поэтому он с волнением ждет Пасхи, чтобы после праздника ситуация резко не обострилась и в городе не было сотен новых больных.

Всего в Киеве уже 335 подтвержденных случаев коронавируса. В частности, заболели 14 врачей и медсестер.

Среди заболевших за минувшие сутки: 11 женщин (в возрасте от 26 до 71 года и 6-месячная девочка) и 29 мужчин (в возрасте от 36 до 70 лет).

В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Остальные лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

Что было раньше: 6 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киево-Печерской Лавре зафиксировали 4 случая заболевания COVID-19.

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Предыстория:

  • По состоянию на утро 9 апреля в Украине подтверждены 1892 случая заболевания COVID-19, в течение 8 апреля подтверждено 224 новых случая. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек.

 

Ирина Балачук, УП
Темы: КиевкоронавирусВиталий КличкоCovid-2019
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