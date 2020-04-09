Машина, которую выдали главному санврачу, врезалась в бусик журналистов в Николаеве – СМИ
9 апреля автомобиль Volkswagen Passat, на котором по Николаеву передвигается главный санитарный врач Виктор Ляшко, врезался в микроавтобус Renault Trafic, на котором приехали журналисты.
Источник: местный сайт НовостиN, комментарий помощника Ляшко "Украинской правде"
Детали: ДТП произошло на улице Лазурной, на момент аварии Ляшко в автомобиле не было.
По словам очевидцев, водитель Volkswagen, сдавая назад, врезался в припаркованный микроавтобус.
В результате ДТП никто не пострадал, оба автомобиля получили механические повреждения.
Отмечается, что Volkswagen Passat был предоставлен в распоряжение Ляшко Николаевской облгосадминистрацией на время его пребывания в Николаеве.
Помощник Ляшко сообщила "Украинской правде", что данный автомобиль не является машиной Ляшко, и во время ДТП главного санитарного врача в нем не было. А проверка в Николаеве проходит в штатном режиме.
На вопрос, на чем сейчас передвигается Ляшко, помощник не ответила.
Что было раньше: Утром 9 апреля в Николаев прибыл главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который планирует разобраться, почему в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая коронавируса.
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Предыстория:
- По состоянию на утро 9 апреля в Украине подтверждены 1892 случая заболевания COVID-19, в течение 8 апреля подтверждено 224 новых случая. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек.
- По состоянию на утро 9 апреля в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая коронавируса.