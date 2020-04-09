9 апреля автомобиль Volkswagen Passat, на котором по Николаеву передвигается главный санитарный врач Виктор Ляшко, врезался в микроавтобус Renault Trafic, на котором приехали журналисты.

Источник: местный сайт НовостиN, комментарий помощника Ляшко "Украинской правде"

Детали: ДТП произошло на улице Лазурной, на момент аварии Ляшко в автомобиле не было.

По словам очевидцев, водитель Volkswagen, сдавая назад, врезался в припаркованный микроавтобус.

В результате ДТП никто не пострадал, оба автомобиля получили механические повреждения.

Отмечается, что Volkswagen Passat был предоставлен в распоряжение Ляшко Николаевской облгосадминистрацией на время его пребывания в Николаеве.

Помощник Ляшко сообщила "Украинской правде", что данный автомобиль не является машиной Ляшко, и во время ДТП главного санитарного врача в нем не было. А проверка в Николаеве проходит в штатном режиме.

На вопрос, на чем сейчас передвигается Ляшко, помощник не ответила.

Что было раньше: Утром 9 апреля в Николаев прибыл главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который планирует разобраться, почему в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

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