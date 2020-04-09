Машина главного санврача врезалась в бусик журналистов в Николаеве – СМИ

11010 просмотров
Четверг, 9 апреля 2020, 13:26

9 апреля автомобиль Volkswagen Passat, на котором по Николаеву передвигается главный санитарный врач Виктор Ляшко, врезался в микроавтобус Renault Trafic, на котором приехали журналисты.

Источник: местный сайт НовостиN

Детали: ДТП произошло на улице Лазурной, на момент аварии Ляшко в автомобиле не было. 

По словам очевидцев, водитель Volkswagen, сдавая назад, врезался в припаркованный микроавтобус.

В результате ДТП никто не пострадал, оба автомобиля получили механические повреждения. 

 

Отмечается, что Volkswagen Passat был предоставлен в распоряжение Ляшко Николаевской облгосадминистрацией на время его пребывания в Николаеве.

Что было раньше: Утром 9 апреля в Николаев прибыл главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который планирует разобраться, почему в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Предыстория:

  • По состоянию на утро 9 апреля в Украине подтверждены 1892 случая заболевания COVID-19, в течение 8 апреля подтверждено 224 новых случая. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек.
  • По состоянию на утро 9 апреля в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

Темы: Николаевская область ДТП Минздрав


powered by lun.ua
Материалы по теме
Главный санврач приехал в Николаев: будет искать коронавирус 9 апреля 2020, 13:03
Минздрав проверит феномен Николаевской области: ни одного случая COVID-19 7 апреля 2020, 15:39
Выстрелом в голову в Николаеве ранен авторитет "Мультик" – СМИ 6 апреля 2020, 14:55
Все новости
Главные новости
9 апреля. No time to die: Падение международной торговли, в Ухане всплеск бракосочетаний, в Никарагуа карнавалы
Кличко: В Киеве резко увеличилось количество больных на COVID-19, в Лавре – вспышка
Еврокомиссия предлагает продлить ограничения на въезд в ЕС до 15 мая
ОПУ: Мы просили олигархов помочь, но не отдали им на откуп регионы
Все новости
технологии

Рекомендации о том, как эффективно работать в ZOOM

здоровье

Антисептики и частое мытье высушивают руки? Что с этим делать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!