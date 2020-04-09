Лишь 3% украинцев собираются идти в церковь на Пасху – офис Зеленского

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Четверг, 9 апреля 2020, 14:17

В Офисе президента Владимира Зеленского сообщили, что до 70% граждан Украины поддерживают меры карантина и только 3% собираются посетить церковь на Пасху.

Источник: совещание с участием президента по борьбе с коронавирусом, Офис президента

Дословно: "До 70% граждан Украины поддерживают меры карантина и только 3% собираются посетить церковь".

Прямая речь Зеленского: "Это замечательно, что украинцы такие ответственные, и большинство граждан сознательные высоких рисков эпидемии. Ведь пик еще впереди. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы и 3% верующих не подвергались опасности".

Детали: Сообщается, что "Укрпочта" уже принимает заказы на бесплатную доставку освященных куличей.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, уже получено несколько сотен заказов, и постоянно поступают новые.

На совещании сообщили, что в Украину прибыло еще три самолета из Китая с грузом спецсредств для борьбы с коронавирусом. Эти медицинские средства распределят не только по опорным больницах, но и поступят в крупные торговые сети.

Также решили проводить мониторинг наличия масок в аптечных сетях: "при отсутствии в продаже этих элементарных средств защиты будут приняты меры административного реагирования".

Министр внутренних дел Арсен Аваков на встрече сообщил, что значительно возросло количество украинцев, которые пользуются средствами защиты. Так, 89% граждан ответили утвердительно на вопрос, используют ли они средства защиты, а 50% сообщили, что применяют дезинфекторы.

Украинская правда
Темы: Зеленский религия карантин церковь коронавирус


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