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Вспышка Covid на Днепропетровщине: полиция взялась за библейскую школу

Четверг, 9 апреля 2020, 22:33
Вспышка Covid на Днепропетровщине: полиция взялась за библейскую школу

Полиция возбудила уголовное дело против библейской школы в Першотравенске Днепропетровской области. Подозревают, что она стала источником вспышки коронавирусной болезни Covid-19 в городе.

Источник: сайт областной полиции

Детали: Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

8 апреля полицейские уголовного розыска провели обыск и изъяли из помещения школы вещественные доказательства - видеорегистратор наружного наблюдения, журналы посещения, два системных блока, винчестеры, флешки, карты памяти, документацию.

 

В полиции говорят, что руководству школы грозит штраф или даже до трех лет тюрьмы.

Предыстория:

  • 8 апреля стало известно, что в Першотравенске произошла вспышка коронавируса. В городе зафиксировали 21 случай заражения, больше половины, чем во всей области.
  • Сначала причины увидели в ежегодном собрании баптистов, но впоследствии областная власть признала, что это не так. В обострении эпидемии обвинили христианскую церковь "Новое поколение", на базе которой создан "Международный библейский колледж".
  • В облсовете сообщили, что в колледж приезжали люди из разных стран мира и именно в этой среде были обнаружены случаи заболеваний коронавирусом.

Украинская правда
Темы: коронавирусДнепропетровская областьцерковьCovid-2019полиция
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