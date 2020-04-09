Вспышка Covid на Днепропетровщине: полиция взялась за библейскую школу

Полиция возбудила уголовное дело против библейской школы в Першотравенске Днепропетровской области. Подозревают, что она стала источником вспышки коронавирусной болезни Covid-19 в городе.

Источник: сайт областной полиции

Детали: Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

8 апреля полицейские уголовного розыска провели обыск и изъяли из помещения школы вещественные доказательства - видеорегистратор наружного наблюдения, журналы посещения, два системных блока, винчестеры, флешки, карты памяти, документацию.

В полиции говорят, что руководству школы грозит штраф или даже до трех лет тюрьмы.

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