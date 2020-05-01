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"Вы заигрались": Аваков пригрозил мэру Черкасс жесткой реакцией

Пятница, 1 мая 2020, 12:10
Вы заигрались: Аваков пригрозил мэру Черкасс жесткой реакцией

Министр внутренних дел Арсен Аваков раскритиковал решение властей Черкасс, и в частности мэра города Анатолия Бондаренко, смягчить карантин для бизнеса уже с 1 мая.

Источник: его сообщение в Twitter

Прямая речь: "Пан глава города Черкассы, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким".

При этом мэр Черкасс Анатолий Бондаренко отметил, что уже прошли те времена, когда законопослушные граждане боялись правоохранителей.

Предыстория: Власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города. В связи с этим полиция начала уголовное производство.

Украинская правда

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Темы: АваковэпидемияЧеркассыкоронавирус
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