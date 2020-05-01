Мэр Черкасс после заявления Авакова: Прошло то время, когда мы боялись правоохранителей

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко считает, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.

Источник: его заявление в эфире телеканала "Украина 24", текст которого передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Это - решение исполкома (о смягчении карантинных ограничений с 1 мая – ред.) и предпосылкой стали неравные условия, принятые постановлением Кабинета министров, когда одним предпринимателям на одной группе позволили работать, а другим – не позволили".

Детали: Бондаренко уверен, что городские власти не нарушают правил карантина, а просто обеспечили равные условия ведения бизнеса для всех предпринимателей, в соответствии с Конституцией. В частности, "поставили в равные условия небольшой строительный магазин и большой строительный гипермаркет".

"Потому что я не могу жителям города объяснить, почему десятки, а то и сотни людей, а то и тысячи находятся в большом гипермаркете, но они не могут зайти в маленький строительный магазин и купить краску. Я не могу объяснить, почему по черкасской набережной люди могут гулять в средствах защиты, а парк, который находится рядом, они не могут посещать", - сказал городской голова Черкасс.

При этом он считает, что резкого увеличения больных Covid-19 после смягчения карантина не будет. Он привел несколько цифр для сравнения. По его словам, в Черкасской области с начала года умерли около 3500 человек: 1500 от инсульта, инфаркта, 700 от онкоболезней, 38 самоубийств, 24 – в ДТП, и, понятно, сопутствующие заболевания, и всего 9 – от коронавируса.

Кроме того, мэр Черкасс утверждает, что еще до открытия уголовного производства по факту принятия решения исполкомом горсовета о смягчении карантинных ограничений, были звонки с "угрозами уголовных дел лично мне как городскому голове".

По словам Бондаренко, уже прошло то время, когда законопослушные граждане Украины боялись правоохранительных органов.

Предыстория:

Власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.

В связи с этим полиция начала уголовное производство.

А министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил Анатолию Бондаренко жесткой реакцией.