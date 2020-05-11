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Коронавирус: один человек заразил 533 коллег на рыбном заводе в Гане

Понедельник, 11 мая 2020, 04:56

Работник рыбоперерабатывающего завода в атлантическом приморском городе Тема ( Гана ) заразил 533 работников.

Источник: президент Ганы Нана Акуфо-Аддо, передает Reuters 

Детали: органы здравоохранения страны сообщили о вспышке на заводе по переработке рыбы.

Прямая речь президента Ганы: "Все 533 рабочих были заражены одним человеком".

Президент Ганы добавил, что "нашей стратегия агрессивного отслеживания ( людей, которые общались с больным - ред ), тестирования - наш самый надежный способ искоренить вирус".

Темы: коронавирускарантин


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