Коронавирус: один человек заразил 533 коллег на рыбном заводе в Гане
Понедельник, 11 мая 2020, 04:56
Работник рыбоперерабатывающего завода в приморском городе Тема ( Гана ) заразил 533 работников.
Источник: президент Ганы Нана Акуфо-Аддо, передает Reuters
Прямая речь президента Ганы: "Все 533 рабочих были заражены одним человеком".
Президент Ганы добавил, что "нашей стратегия агрессивного отслеживания ( людей, которые общались с больным - ред ), тестирования - наш самый надежный способ искоренить вирус".
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Напомним:
- Секретные службы США провели анализ и пришли к выводу, что Китай в начале января скрыл масштабы вспышки и высокую степень опасности коронавируса с целью провести закупку лекарств и средств защиты от болезни.
- В мире с 4 085 276 случаев заболевания коронавирусом 1 427 017 человек выздоровели и 279 502 умерли.