Коронавирус: один человек заразил 533 коллег на рыбном заводе в Гане
Понедельник, 11 мая 2020, 04:56
Работник рыбоперерабатывающего завода в атлантическом приморском городе Тема ( Гана ) заразил 533 работников.
Источник: президент Ганы Нана Акуфо-Аддо, передает Reuters
Детали: органы здравоохранения страны сообщили о вспышке на заводе по переработке рыбы.
Прямая речь президента Ганы: "Все 533 рабочих были заражены одним человеком".
Президент Ганы добавил, что "нашей стратегия агрессивного отслеживания ( людей, которые общались с больным - ред ), тестирования - наш самый надежный способ искоренить вирус".