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У Зеленского есть 4 штабы, которые готовят монобольшинство к местным выборам

Вторник, 12 мая 2020, 10:40

"Слуга народа" готовится к местным выборов 25 октября с помощью 4 центров влияния среди которых главы ОГА, старые представители Зе!Команды, технологический штаб и штаб депутатов-кураторов.

Источник: статья УП "Четыре штаба "Слуги народа": как организована подготовка к местным выборам у Зеленского"

Дословно: "В каждом региональном штабе есть сразу три-четыре центра влияния. Прежде всего это главы ОГА, которые искренне переживают за результат местных выборов - именно им придется работать с местными и областными советами. За работу губернаторов отвечает первый заместитель председателя ОПУ Сергей Трофимов. Он на Банковой является главным за всю региональную политику.

Второй центр - это старые представители Зе!Команды, которые работали в регионах на предыдущих выборах. За их координацию отвечает Илья Павлюк, которого источники называют теневым руководителем всей нынешней избирательной кампании.

Третий центр - это так называемый технологический штаб, которым занимается лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Иными словами, нардеп отвечает за поиск и координацию политтехнологов, которые будут работать по регионам. Как и на парламентских выборах, Корниенко скорее всего будет официальным руководителем избирательной кампании.

И четвертый - это депутаты-кураторы. "Украинская правда" ранее писала, что за каждой областью Офис президента закрепил "смотрящего" депутата, главная цель которого заключается в помощи с подбором людей в списки в городские и областные советы. Часть этих депутатов курирует первый помощник президента Сергей Шефир, который ранее старался не вмешиваться в любую политическую деятельность и оставался "просто другом президента".

Детали: Всего в "Слуге народа" есть две глобальные проблемы на этих выборах - это хаос в региональной политике ОПУ и отсутствие кадрового резерва.

Относительно Павлюка, то он не политик и не имеет никакой официальной должности. Однако несмотря на это, во фракции "Слуга народа" у него есть своя отдельная группа депутатов, которых в свое время по подозрению в лоббировании интересов олигарха Рината Ахметова пытался распустить тогдашний руководитель ОПУ Андрей Богдан.

Павлюк больше известный журналистам как бывший соратник скандального депутата-коммуниста Игоря Калетника, которого во времена Януковича считали "смотрящим" за таможней. Он был официально оформленным помощником Калетника в 2007-2011 годах.

Примечательно, что в те времена СМИ называли Павлюка "королем контрабанды западной таможни".

"Илья не является каким-то приходящим, он полноценный член команды. Вова даже предлагал ему как-то формализоваться, но он сказал, что в тени ему будет удобнее", - рассказывал ранее УП один из близких соратников Зеленского.

Украинская правда
Темы: Слуга народавиборыЗеленскийместная власть


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