У Зеленського є 4 штаби, які готують монобільшість до місцевих виборів

"Слуга народу" готується до місцевих виборів 25 жовтня за допомогою 4 центрів впливу серед яких глави ОДА, старі представники Зе!Команди, технологічний штаб та штаб депутатів-кураторів.

Джерело: стаття УП "Чотири штаби "Слуги народу": як організована підготовка до місцевих виборів у Зеленського"

Дослівно: "У кожному регіональному штабі є одразу три-чотири центри впливу. Насамперед це голови ОДА, які щиро переживають за результат місцевих виборів – саме їм доведеться працювати з місцевими й обласними радами. За роботу губернаторів відповідає перший заступник голови ОПУ Сергій Трофімов. Він на Банковій є головним за всю регіональну політику.

Другий центр – це старі представники Зе!Команди, які працювали в регіонах на попередніх виборах. За їх координацію відповідає Ілля Павлюк, якого джерела називають тіньовим керівником всієї цьогорічної виборчої кампанії.

Третій центр – це так званий технологічний штаб, яким опікується лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Іншими словами, нардеп відповідає за пошук та координацію політтехнологів, які працюватимуть по регіонах. Як і на парламентських виборах, Корнієнко скоріш за все буде офіційним керівником виборчої кампанії.

І четвертий – це депутати-куратори. "Українська правда" раніше писала, що за кожною областю Офіс президента закріпив "смотрящого" депутата, головна мета якого полягає у допомозі з підбором людей у списки до міських та обласних рад. Частину цих депутатів курує перший помічник президента Сергій Шефір, який раніше намагався не втручатися у будь-яку політичну діяльність і залишався "просто другом президента".

Деталі: Загалом у "Слузі народу" є дві глобальні проблеми на цих виборах – це хаос в регіональній політиці ОПУ та відсутність кадрового резерву.

Щодо Павлюка, то він не політик та не має жодної офіційної посади. Однак попри це, у фракції "Слуга народу" у нього є своя окрема група депутатів, яких свого часу через підозру у лобіюванні інтересів олігарха Ріната Ахметова намагався розпустити тодішній керівник ОПУ Андрій Богдан.

Павлюк більше відомий журналістам як колишній соратник скандального депутата-комуніста Ігоря Калєтніка, якого в часи Януковича вважали "смотрящим" за митницею. Він був офіційно оформленим помічником Калєтніка у 2007-2011 роках.

Примітно, що в ті часи ЗМІ називали Павлюка "королем контрабанди західної митниці".

"Ілля не є якимось приходящим, він повноцінний член команди. Вова навіть пропонував йому якось формалізуватися, але він сказав, що в тіні йому буде зручніше", – розповідав раніше УП один із близьких соратників Зеленського.