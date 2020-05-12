Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленського є 4 штаби, які готують монобільшість до місцевих виборів

Вівторок, 12 травня 2020, 10:40
У Зеленського є 4 штаби, які готують монобільшість до місцевих виборів

"Слуга народу" готується до місцевих виборів 25 жовтня за допомогою 4 центрів впливу серед яких глави ОДА, старі представники Зе!Команди, технологічний штаб та штаб депутатів-кураторів.

Джерело: стаття УП "Чотири штаби "Слуги народу": як організована підготовка до місцевих виборів у Зеленського"

Дослівно: "У кожному регіональному штабі є одразу три-чотири центри впливу. Насамперед це голови ОДА, які щиро переживають за результат місцевих виборів – саме їм доведеться працювати з місцевими й обласними радами. За роботу губернаторів відповідає перший заступник голови ОПУ Сергій Трофімов. Він на Банковій є головним за всю регіональну політику. 

Другий центр – це старі представники Зе!Команди, які працювали в регіонах на попередніх виборах. За їх координацію відповідає Ілля Павлюк, якого джерела називають тіньовим керівником всієї цьогорічної виборчої кампанії.

Третій центр – це так званий технологічний штаб, яким опікується лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Іншими словами, нардеп відповідає за пошук та координацію політтехнологів, які працюватимуть по регіонах. Як і на парламентських виборах, Корнієнко скоріш за все буде офіційним керівником виборчої кампанії. 

І четвертий – це депутати-куратори. "Українська правда" раніше писала, що за кожною областю Офіс президента закріпив "смотрящого" депутата, головна мета якого полягає у допомозі з підбором людей у списки до міських та обласних рад. Частину цих депутатів курує перший помічник президента Сергій Шефір, який раніше намагався не втручатися у будь-яку політичну діяльність і залишався "просто другом президента". 

Деталі: Загалом у "Слузі народу" є дві глобальні проблеми на цих виборах – це хаос в регіональній політиці ОПУ та відсутність кадрового резерву. 

Щодо Павлюка, то він не політик та не має жодної офіційної посади. Однак попри це, у фракції "Слуга народу" у нього є своя окрема група депутатів, яких свого часу через підозру у лобіюванні інтересів олігарха Ріната Ахметова намагався розпустити тодішній керівник ОПУ Андрій Богдан. 

Павлюк більше відомий журналістам як колишній соратник скандального депутата-комуніста Ігоря Калєтніка, якого в часи Януковича вважали "смотрящим" за митницею. Він був офіційно оформленим помічником Калєтніка у 2007-2011 роках. 

Примітно, що в ті часи ЗМІ називали Павлюка "королем контрабанди західної митниці". 

"Ілля не є якимось приходящим, він повноцінний член команди. Вова навіть пропонував йому якось формалізуватися, але він сказав, що в тіні йому буде зручніше", – розповідав раніше УП один із близьких соратників Зеленського. 

Українська правда
Теми: Слуга народувибориЗеленськиймісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Слуга народу
Хабар за перетин кордону: підозра впала на нардепку-слугу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Останні новини
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
Усі новини...
Реклама: