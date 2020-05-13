Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские наемники ранили одного военного – ООС

Среда, 13 мая 2020, 07:55
Российские наемники ранили одного военного – ООС

12 мая вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военный получил ранение.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Боевики вели огонь у Павлополя, Старогнатовки и по окрестностям Опытного.

Кроме того, обстрелы были вблизи Крымского и Луганского.

По данным разведки, украинские военнослужащие ранили пять российских оккупантов.

С начала текущих суток наемники снова открывали огонь. Под вражескими обстрелами находились защитники Гнутово.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
Все новости...
Реклама: