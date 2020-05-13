Российские наемники ранили одного военного – ООС
12 мая вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военный получил ранение.
Источник: сообщение штаба ООС
Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".
Детали: Боевики вели огонь у Павлополя, Старогнатовки и по окрестностям Опытного.
Кроме того, обстрелы были вблизи Крымского и Луганского.
По данным разведки, украинские военнослужащие ранили пять российских оккупантов.
С начала текущих суток наемники снова открывали огонь. Под вражескими обстрелами находились защитники Гнутово.
"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – говорится в сообщении.