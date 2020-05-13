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Российские наемники ранили одного военного – ООС

Среда, 13 мая 2020, 07:55

12 мая вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военный получил ранение.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Боевики вели огонь у Павлополя, Старогнатовки и по окрестностям Опытного.

Кроме того, обстрелы были вблизи Крымского и Луганского.

По данным разведки, украинские военнослужащие ранили пять российских оккупантов.

С начала текущих суток наемники снова открывали огонь. Под вражескими обстрелами находились защитники Гнутово.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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