После 22 мая планируем возобновить работу транспорта в столице – Кличко

Работу наземного общественного транспорта в обычном режиме в Киеве планируют возобновить после 22 мая.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции 13 мая

Детали: Относительно транспортного коллапса, возникшего в столице накануне, Кличко отметил: пока наземный общественный транспорт столицы работает в ограниченном режиме. И пользоваться им можно только при наличии спецбилета.

12 мая на улицы города уже вышли 30 дополнительных единиц транспорта на все 22 маршруты, по которым сегодня перевозят пассажиров.

Прямая речь: "Мы планируем после 22 мая возобновить работу общественного общественного транспорта в обычном режиме. Но, надо понимать, что остановить общественный транспорт можно за один день, а вот, чтобы полностью восстановить его - потребуется некоторое время. То есть, это делается постепенно.

Поэтому, чтобы перейти на обычный режим работы, мы будем постоянно наращивать количество подвижного состава на маршрутах города и восстанавливать сеть маршрутов общественного транспорта. В первую очередь - электротранспорта: трамваев и троллейбусов".