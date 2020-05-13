Після 22 травня плануємо відновити роботу транспорту в столиці – Кличко

Роботу наземного громадського транспорту у звичайному режимі в Києві планують відновити після 22 травня.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції 13 травня

Деталі: Щодо транспортного колапсу, який виник у столиці напередодні, Кличко зазначив: поки що наземний громадський транспорт столиці працює в обмеженому режимі. І користуватися ним можна тільки за наявності спецквитка.

12 травня на вулиці міста вже вийшли 30 додаткових одиниць транспорту на всі 22 маршрути, за якими сьогодні перевозять пасажирів.

Пряма мова: "Ми плануємо після 22 травня відновити роботу громадського громадського транспорту у звичайному режимі. Але, треба розуміти, що зупинити громадський транспорт можна за один день, а от, аби повністю відновити його – потрібен деякий час. Тобто, це робиться поступово.

Тому, щоб перейти на звичайний режим роботи, ми будемо постійно нарощувати кількість рухомого складу на маршрутах міста та відновлювати мережу маршрутів громадського транспорту. В першу чергу - електротранспорту: трамваїв та тролейбусів".

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