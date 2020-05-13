Усі розділи
Укр / Рус

Після 22 травня плануємо відновити роботу транспорту в столиці – Кличко

Середа, 13 травня 2020, 12:20

Роботу наземного громадського транспорту у звичайному режимі в Києві планують відновити після 22 травня.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції 13 травня

Деталі: Щодо транспортного колапсу, який виник у столиці напередодні, Кличко зазначив: поки що наземний громадський транспорт столиці працює в обмеженому режимі. І користуватися ним можна тільки за наявності спецквитка.

12 травня на вулиці міста вже вийшли 30 додаткових одиниць транспорту на всі 22 маршрути, за якими сьогодні перевозять пасажирів.

Пряма мова: "Ми плануємо після 22 травня відновити роботу громадського громадського транспорту у звичайному режимі.  Але, треба розуміти, що зупинити громадський транспорт можна за один день, а от, аби повністю відновити його – потрібен деякий час. Тобто, це робиться поступово.

Тому, щоб перейти на звичайний режим роботи, ми будемо постійно нарощувати кількість рухомого складу на маршрутах міста та відновлювати мережу маршрутів громадського транспорту. В першу чергу - електротранспорту: трамваїв та тролейбусів".

Передісторія:

  • 24 квітня Кабмін оприлюднив орієнтовний план виходу з карантину, який складається з 5 етапів і залежить від розвитку епідемічної ситуації. Запуск транспорту має початися не раніше 3 етапу. Умова - протягом 10 днів поспіль кількість осіб, які одужали, вдвічі або більше перевищує кількість нових випадків.
  • З 11 травня почався перший етап пом'якшення карантину.
  • 12 травня Міністерство інфраструктури заявило, що докладає всіх зусиль, щоб після закінчення карантину пасажирський транспорт зміг поступово відновити свою роботу за умови обов’язкового дотримання всіх протиепідеміологічних заходів. Спочатку в повідомленні було вказано, що це може статися вже за 10 днів, пізніше часові рамки забрали з тексту.
  • 13 травня на годині запитань до уряду у парламенті прем’єр-міністр Денис Шмигаль вкотре наголосив, що громадський транспорт буде запущений на третьому етапі виходу з карантину.

Українська правда
Теми: Київкарантинтранспорт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кличко просить Кабмін відкрити метро з 25 травня

Шмигаль каже, що карантин буде, поки не знайдуть ліки від коронавірусу

Порошенко: Пом’якшення карантину – ризиковане рішення, але вихід є

COVID-19: рекорд одужань в Україні, але нових хворих усе одно більше

Тищенко не знає, що робив у "Велюрі" нардеп Яценко та інші гості

ФотоПоліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати ресторан на Львівщині

Усі головні новини...
Київ
Під Кабміном вимагають дозволити рух транспорту та відкрити метро
Кличко просить Кабмін відкрити метро з 25 травня
За добу від коронавірусу померли двоє киян, одужала 31 людина
Останні новини
13:01
Вітренко про звільнення: Це реакція Коболєва на незручну правду
12:48
відео Глава Одещини виганяв журналістів з кабінету за допомогою Нацгвардії – ЗМІ
12:44
Смолій: НБУ може знову знизити облікову ставку у цьому році
12:42
Зеленський прийшов у Раду і звернувся до нардепів
12:29
Twitter дозволив своїм співробітникам працювати з дому завжди
12:24
Польща ще на місяць продовжила контроль на кордонах з країнами ЄС
12:22
фотоПід Кабміном вимагають дозволити рух транспорту та відкрити метро
12:20
Після 22 травня плануємо відновити роботу транспорту в столиці – Кличко
12:16
Вітренко заявив, що його звільняють з "Нафтогазу"
12:11
Кличко просить Кабмін відкрити метро з 25 травня
Усі новини...