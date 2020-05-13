Після 22 травня плануємо відновити роботу транспорту в столиці – Кличко
Роботу наземного громадського транспорту у звичайному режимі в Києві планують відновити після 22 травня.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції 13 травня
Деталі: Щодо транспортного колапсу, який виник у столиці напередодні, Кличко зазначив: поки що наземний громадський транспорт столиці працює в обмеженому режимі. І користуватися ним можна тільки за наявності спецквитка.
12 травня на вулиці міста вже вийшли 30 додаткових одиниць транспорту на всі 22 маршрути, за якими сьогодні перевозять пасажирів.
Пряма мова: "Ми плануємо після 22 травня відновити роботу громадського громадського транспорту у звичайному режимі. Але, треба розуміти, що зупинити громадський транспорт можна за один день, а от, аби повністю відновити його – потрібен деякий час. Тобто, це робиться поступово.
Тому, щоб перейти на звичайний режим роботи, ми будемо постійно нарощувати кількість рухомого складу на маршрутах міста та відновлювати мережу маршрутів громадського транспорту. В першу чергу - електротранспорту: трамваїв та тролейбусів".
Передісторія:
- 24 квітня Кабмін оприлюднив орієнтовний план виходу з карантину, який складається з 5 етапів і залежить від розвитку епідемічної ситуації. Запуск транспорту має початися не раніше 3 етапу. Умова - протягом 10 днів поспіль кількість осіб, які одужали, вдвічі або більше перевищує кількість нових випадків.
- З 11 травня почався перший етап пом'якшення карантину.
- 12 травня Міністерство інфраструктури заявило, що докладає всіх зусиль, щоб після закінчення карантину пасажирський транспорт зміг поступово відновити свою роботу за умови обов’язкового дотримання всіх протиепідеміологічних заходів. Спочатку в повідомленні було вказано, що це може статися вже за 10 днів, пізніше часові рамки забрали з тексту.
- 13 травня на годині запитань до уряду у парламенті прем’єр-міністр Денис Шмигаль вкотре наголосив, що громадський транспорт буде запущений на третьому етапі виходу з карантину.