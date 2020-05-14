Адвокат назвал российское дело против Джемилева "тихим ужасом"

Адвокат лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафы Джемилева заявил ходатайство в Следственный комитет РФ о прекращении уголовного дела в отношении подзащитного.

Источник: сообщение адвоката Николая Полозова в соцсетях

Детали: СК РФ по Крыму обвинило Джемилева в "незаконном пересечении границы ФР" и "незаконном обращении с оружием".

По словам адвоката, он завершил ознакомление с материалами уголовного дела, исследовав 11 томов и 18 оптических дисков с фото, аудио и видеозаписями, признанными следствием вещественными доказательствами.

"По итогам ознакомления, мной заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела. С юридической точки зрения, это не уголовное дело, а тихий ужас", - написал он в Твиттер.

Полозов выявил грубые процессуальные нарушения, допущенные следствием:

"Например, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого следствие указывает, что Джемилев совершил незаконное пересечение границы в пункте пропуска "Армянск". Даже если абстрагироваться от вопроса соответствия нормам международного права нахождения в данном месте границы РФ, и строго следовать российскому законодательству, Мустафа Джемилев не мог нарушить в данном месте границу РФ, поскольку по состоянию на 3 мая 2014 года этого пункта пропуска не существовало. Его учредили и ввели в эксплуатацию только год спустя.

Также, следствие утверждает, что Мустафа Джемилев заведомо знал, что ему запрещён въезд в РФ, однако в уголовном деле отсутствует документ, на основании которого этот запрет был применён.

Что касается обвинений, предусмотренных ст. 224 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), то по ним уже давно истёк срок привлечения к уголовной ответственности, в 2016 и в 2019 годах.

А доказательственная база следствия строится на недопустимых доказательствах - материалах ещё украинского уголовного дела, которое после оккупации Крыма попало в руки российских следователей.

Ключевые доказательства вины являются документами на украинском языке, без какого-либо перевода, в то время как российское уголовно-процессуальное законодательство предусматривает в уголовном судопроизводстве исключительно русский язык…

Ну и вишенка на торте. Активизация уголовных дел против Мустафы Джемилева, Рефата Чубарова и Ленура Ислямова произошла в один день - 26 марта 2020 года. Видимо, по указке сверху. Таким образом власти РФ выразили своё отношение к заявлению о марше в Крым, который так и не состоялся по причине развития пандемии коронавируса".

Напомним: Ранее так называемое управление следственного комитета России в оккупированном Крыму подготовило Джемилеву обвинение в "незаконном пересечении границы ФР" и "незаконном обращении с оружием".

Согласно документу, соответствующее уголовное дело было возбуждено 11 августа 2014 года. Джемилева обвиняют по ч.3 ст.322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации", ч.1 ст.222 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и ч.1 ст.224 "Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия".

Еще в 2016 году "суд" в Симферополе заочно избрал в отношении Джемилева меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователь и прокурор обосновывали это тем, что против Джемилева возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ, и "он скрывается от следствия и суда, может оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства, является гражданином другого государства и не имеет постоянного места жительства на территории Крыма".