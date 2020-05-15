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Глава ЦИК Беларуси: "Критика о назначении президентских выборов в период эпидемии неуместна"

Пятница, 15 мая 2020, 02:53
Александр Лукашенко возглавляет Беларусь с 1994 года.

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина заявила, что жители страны не боятся коронавируса, поэтому критика о назначении президентских выборов в период эпидемии неуместна. 

Источник: Первый национальный канал Белорусского радио, передает tut.by

Прямая речь: "Да, народа стало меньше ходить [на улицах], но в масках вы встретите людей редко. Более того, даже в магазины не так много людей заходит в масках. То есть далеко не все берегутся от коронавируса. Поэтому сказать, что население у нас страшно напугано, сидит в бункере и сборщики подписей потревожат покой, нарушат эпидемиологический режим, не приходится. Нет особого эпидемиологического режима, и граждане не особо стремятся его соблюдать.

Кроме того, если будут предпосылки, которые будут свидетельствовать о неблагоприятной ситуации во время голосования, члены избирательных комиссий будут обеспечены и масками, и перчатками".

Детали: глава ЦИК подчеркнула, что комиссия строго указала, что члены инициативных групп обязательно должны быть в масках и перчатках. Невыполнение рекомендаций ЦИК будет рассматриваться как нарушение.

Все потенциальные кандидаты до 15 мая должны подать в ЦИК заявление на регистрацию инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты. Пока о своем желании участвовать в выборах заявили 17 человек.

По состоянию на 14 мая в Беларуси официально подтверждено 26 772 случая заражения COVID-19.

 

Что было раньше: президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что "у нас нет оснований здесь их (выборы) переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа ".

Напомним:

  • Палата представителей Национального собрания Беларусь 8 мая назначил президентские выборы в стране на 9 августа 2020.
  • Все потенциальные кандидаты до 15 мая должны подать в ЦИК заявление на регистрацию инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты. Пока о своем желании участвовать в выборах заявили 17 человек.

Темы: БеларусьЛукашенковиборыкоронавирусэпидемия


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