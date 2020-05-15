Глава ЦВК Білорусі: "Критика про призначення президентських виборів в період епідемії недоречна"

Глава ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина заявила, що жителі країни не бояться коронавируса, тому критика про призначення президентських виборів в період епідемії недоречна.

Джерело: Перший національний канал Білоруського радіо, передає tut.by

Пряма мова: "Так, народу стало менше ходити (на вулицях), але в масках ви зустрінете людей рідко. Більш того, навіть в магазини не так багато людей заходить в масках. Тобто далеко не всі виявляють обачність від коронавируса. Тому сказати, що населення у нас страшно наляканий, сидить в бункері і збирачі підписів потривожать спокій, порушать епідеміологічний режим, не доводиться. Немає особливого епідеміологічного режиму, і громадяни не особливо прагнуть його дотримуватися.

Крім того, якщо будуть передумови, які будуть свідчити про несприятливу екологічну ситуацію під час голосування, члени виборчих комісій будуть забезпечені і масками, і рукавичками".

Деталі: Комісія "суворо зазначила", що члени ініціативних груп обов'язково повинні бути в масках і рукавичках. Невиконання рекомендацій ЦВК буде розглядатися як порушення.

Станом на 14 травня в Білорусі офіційно підтверджено 26 772 випадки зараження COVID-19.

Що було раніше: президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що "у нас немає підстав тут їх (вибори) переносити, немає можливості за Конституцією перенести ці вибори. Тому ми проведемо вибори, найближчим часом з датою визначимося. Це буде точно влітку. Крайній термін - кінець серпня".

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