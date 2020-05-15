Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава ЦВК Білорусі: "Критика про призначення президентських виборів в період епідемії недоречна"

П'ятниця, 15 травня 2020, 02:53
Глава ЦВК Білорусі: Критика про призначення президентських виборів в період епідемії недоречна
Олександр Лукашенко очолює Білорусь з 1994 року.

Глава ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина заявила, що жителі країни не бояться коронавируса, тому критика про призначення президентських виборів в період епідемії недоречна.

Джерело: Перший національний канал Білоруського радіо, передає tut.by

Пряма мова: "Так, народу стало менше ходити (на вулицях), але в масках ви зустрінете людей рідко. Більш того, навіть в магазини не так багато людей заходить в масках. Тобто далеко не всі виявляють обачність від коронавируса. Тому сказати, що населення у нас страшно наляканий, сидить в бункері і збирачі підписів потривожать спокій, порушать епідеміологічний режим, не доводиться. Немає особливого епідеміологічного режиму, і громадяни не особливо прагнуть його дотримуватися.

Крім того, якщо будуть передумови, які будуть свідчити про несприятливу екологічну ситуацію під час голосування, члени виборчих комісій будуть забезпечені і масками, і рукавичками".

Деталі: Комісія "суворо зазначила", що члени ініціативних груп обов'язково повинні бути в масках і рукавичках. Невиконання рекомендацій ЦВК буде розглядатися як порушення.

Станом на 14 травня в Білорусі офіційно підтверджено 26 772 випадки зараження COVID-19.

 

Що було раніше: президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що "у нас немає підстав тут їх (вибори) переносити, немає можливості за Конституцією перенести ці вибори. Тому ми проведемо вибори, найближчим часом з датою визначимося. Це буде точно влітку. Крайній термін - кінець серпня".

Нагадаємо:

Теми: БілорусьЛукашенковиборикоронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Білорусь
Влада Білорусі заборонила ходити по лісах на кордоні з Україною
У Білорусі помер відомий художник-політв'язень
У Білорусі заявили, що "вагнерівці" навчатимуть білорусів вести бої
Останні новини
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
Усі новини...
Реклама: