По выборам на Донбассе будет понятно в июле – вице-премьер

Украина должна стремится провести местные выборы осенью 2020 года по всей стране, включая ОРДЛО, но относительно волеизъявления на Донбассе будет понятно в июле.

Источник: вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы должны к этому стремиться. И у нас будет точка отсечения – это июль 2020 года, конец июля, когда мы будем понимать, вышли войска или не вышли. Это и будет катализатором".