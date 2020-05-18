Щодо виборів на Донбасі буде зрозуміло в липні – віцепрем'єр
Україна повинна прагнути провести місцеві вибори восени 2020 року по всій країні, включаючи ОРДЛО, але щодо волевиявлення на Донбасі буде зрозуміло в липні.
Джерело: віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Ми повинні до цього прагнути. І у нас буде точка відсікання – це липень 2020 року, кінець липня, коли ми будемо розуміти, вийшли війська чи не вийшли. Це і буде каталізатором".
Що було раніше: У лютому на той час помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак висловив сподівання, що наприкінці жовтня Україна зможе провести місцеві вибори на всій території, включаючи ОРДЛО.
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Нагадаємо,
- 9 грудня 2019 року у Парижі відбулася зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччини, Франції та РФ).
- В ході зустрічі президенти Франції, України, Росії та канцлер Німеччини досягли низки домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
- Зокрема, сторони домовилися про повне безстрокове припинення вогню до кінця 2019 року, взаємне звільнення утримуваних осіб "всіх встановлених на всіх встановлених" до 31 грудня, подальше розведенні військ ще на трьох ділянках і проведення місцевих виборів за українським законодавством.