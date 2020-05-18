Щодо виборів на Донбасі буде зрозуміло в липні – віцепрем'єр

Україна повинна прагнути провести місцеві вибори восени 2020 року по всій країні, включаючи ОРДЛО, але щодо волевиявлення на Донбасі буде зрозуміло в липні.

Джерело: віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми повинні до цього прагнути. І у нас буде точка відсікання – це липень 2020 року, кінець липня, коли ми будемо розуміти, вийшли війська чи не вийшли. Це і буде каталізатором".

Що було раніше: У лютому на той час помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак висловив сподівання, що наприкінці жовтня Україна зможе провести місцеві вибори на всій території, включаючи ОРДЛО.

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Нагадаємо,