В Кабмине рассказали, что нужно жителям ОРДЛО и Крыма вместо режима оккупантов

Жители временно оккупированных территорий с легкостью примут режим, который им предложат украинские власти, если он будет либеральным, демократическим и удовлетворит базовые потребности населения.

Источник: интервью вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первого заместителя главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексея Резникова агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Как только там появится нормальная украинская власть, причем достаточно либеральная и демократическая, а главное – им будут даны нормальные стандарты жизни, люди на сейчас оккупированных территориях с легкостью перейдут в этот режим, они даже сопротивляться не будут. Ведь когда Маслоу в свое время нарисовал свою пирамиду потребностей, он же был прав – базовые потребности никто не отменял. Поэтому – накормлен, обогрет, успокоен, и уже легче принять всё остальное".

Детали: По словам Резникова, людям в оккупации нужно предложить "лучший сервис, лучшие условия, лучшие предложения", и задача Украины – это все им обеспечить. Другого варианта вернуть оккупированные земли - нет.

Он отметил, что украинское правительство борется "за умы и сердца" людей, проживающих в Крыму и ОРДЛО, в том числе через телевидение и интернет.