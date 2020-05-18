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В уряді розповіли, що потрібно жителям ОРДЛО і Криму замість режиму окупантів

Понеділок, 18 травня 2020, 14:41

Жителі тимчасово окупованих територій з легкістю приймуть режим, який їм запропонує українська влада, якщо він буде ліберальним, демократичним і задовольнить базові потреби населення.

Джерело: інтерв'ю віце-прем'єра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, першого заступника глави делегації України в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Олексія Резнікова агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Щойно там з'явиться нормальна українська влада, причому досить ліберальна і демократична, а головне - їм будуть надані нормальні стандарти життя, люди на зараз окупованих територіях з легкістю перейдуть в цей режим, вони навіть чинити опір не будуть. Адже коли Маслоу свого часу намалював свою піраміду потреб, він же мав рацію - базові потреби ніхто не відміняв. Тому - нагодований, обігрітий, заспокоєний, і вже легше прийняти все інше".

Деталі: За словами Рєзнікова, людям в окупації потрібно запропонувати "кращий сервіс, кращі умови, кращі пропозиції", і завдання України - це все їм забезпечити. Іншого варіанту повернути окуповані землі - немає.

Він зазначив, що український уряд бореться "за уми і серця" людей, які проживають в Криму і ОРДЛО, в тому числі через телебачення та інтернет.

Українська правда
Теми: ОРДЛОКримКабінет міністрівреінтеграція Донбасу


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