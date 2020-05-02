Трамп отреагировал на появление Ким Чен Ына на публике

Президент США Дональд Трамп отказался комментировать публичное выступление северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Источник: Reuters

Прямая речь: "Я бы предпочел не комментировать это. Нам есть что сказать об этом в соответствующее время".

Что предшествовало:

Государственное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын присутствовал на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений.

Напомним: