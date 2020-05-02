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Трамп отреагировал на появление Ким Чен Ына на публике

Суббота, 2 мая 2020, 01:49
Трамп отреагировал на появление Ким Чен Ына на публике

Президент США Дональд Трамп отказался комментировать публичное выступление северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Источник: Reuters

Прямая речь: "Я бы предпочел не комментировать это. Нам есть что сказать об этом в соответствующее время".

Что предшествовало: 

Государственное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын присутствовал на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений.

Напомним:

  • Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что у него есть информация о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.
  • Последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля во время заседания Трудовой партии КНДР.
  • Вопрос благополучия севернокорейского лидера возник после того, как он пропустил 15 апреля празднование дня рождения своего деда Ким Ир Сена

Темы: СШАТрампСеверная Корея
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