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Замглавы Ровенской ОГА заявил, что выздоровел от COVID-19

Суббота, 2 мая 2020, 19:34
Замглавы Ровенской ОГА заявил, что выздоровел от COVID-19
Facebook

Первый заместитель председателя Ровенской ОГА Сергей Подолин заявил, что выздоровел от COVID-19.

Источник: Подолин в Facebook

Дословно: "Друзья, я выздоровел от коронавируса! ПЦР-тесты дважды показали отрицательный результат по COVID-19.

Сейчас чувствую себя хорошо, нет и следа от недомогания".

Детали: Подолин сообщил, что с понедельника возвращается к работе в облгосадминистрации.

Справка: По данным Минздрава, по состоянию на 2 мая в Ровенской области зафиксировано 689 случаев коронавируса.

За минувшие сутки в Украине обнаружили 550 новых больных коронавирусной инфекцией, всего в Украине зафиксировано 11 411 случаев COVID-19.

Всю динамику пандемии "Украинская правда" отслеживает здесь.

Украинская правда

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Темы: Ровенская областькоронавирус
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