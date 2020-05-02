Замглавы Ровенской ОГА заявил, что выздоровел от COVID-19

Первый заместитель председателя Ровенской ОГА Сергей Подолин заявил, что выздоровел от COVID-19.

Источник: Подолин в Facebook

Дословно: "Друзья, я выздоровел от коронавируса! ПЦР-тесты дважды показали отрицательный результат по COVID-19.

Сейчас чувствую себя хорошо, нет и следа от недомогания".

Детали: Подолин сообщил, что с понедельника возвращается к работе в облгосадминистрации.

Справка: По данным Минздрава, по состоянию на 2 мая в Ровенской области зафиксировано 689 случаев коронавируса.

За минувшие сутки в Украине обнаружили 550 новых больных коронавирусной инфекцией, всего в Украине зафиксировано 11 411 случаев COVID-19.

Всю динамику пандемии "Украинская правда" отслеживает здесь.