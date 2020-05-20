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Крымского татарина этапировали в российскую колонию

Среда, 20 мая 2020, 03:11
Крымского татарина этапировали в российскую колонию

Крымского татарина Энвера Сейтосманов, приговоренному к 17 годам лишения свободы, этапировали в российскую колонию.

Источник: "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Сейтосманова Эмиля Курбединова

Прямая речь адвоката : "Об этом, как правило, становится известно только после того, как ФСИН письменно уведомляет родственников, либо в колонии администрация предоставляет возможность совершить официальный звонок. Будем держать ситуацию на контроле".

Что было раньше: Апелляционный военный суд в российском военном мистечу Власиха оставил без изменения приговор крымскому татарину Энверу Сейтосманов, приговоренному к 17 годам лишения свободы по обвинению в организации ячейки исламской партии Хизб ут-Тахрир.

Напомним:

  • Энвер Сейтосманов был задержан вместе с братом 10 мая 2018 в Крыму.
  • Россия удерживает украинских политзаключенных - крымских татар и активистов - в ненадлежащих условиях, отказывает в свидании с родственниками и не обеспечивает медицинской помощью.

Темы: РосcияоккупацияПутинправа человекаполитзаключенные
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