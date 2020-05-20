Крымского татарина этапировали в российскую колонию
Среда, 20 мая 2020, 03:11
Крымского татарина Энвера Сейтосманов, приговоренному к 17 годам лишения свободы, этапировали в российскую колонию.
Источник: "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Сейтосманова Эмиля Курбединова
Прямая речь адвоката : "Об этом, как правило, становится известно только после того, как ФСИН письменно уведомляет родственников, либо в колонии администрация предоставляет возможность совершить официальный звонок. Будем держать ситуацию на контроле".
Что было раньше: Апелляционный военный суд в российском военном мистечу Власиха оставил без изменения приговор крымскому татарину Энверу Сейтосманов, приговоренному к 17 годам лишения свободы по обвинению в организации ячейки исламской партии Хизб ут-Тахрир.
Напомним:
- Энвер Сейтосманов был задержан вместе с братом 10 мая 2018 в Крыму.
- Россия удерживает украинских политзаключенных - крымских татар и активистов - в ненадлежащих условиях, отказывает в свидании с родственниками и не обеспечивает медицинской помощью.