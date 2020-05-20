Кримського татарина етапували до російської колонії

Кримського татарина Енвера Сейтосманова, засудженому до 17 років позбавлення волі за звинуваченням в організації осередку ісламської партії, етапували до російської колонії.

Джерело: "Кримська солідарність" з посиланням на адвоката Сейтосманова Еміля Курбедінова

Пряма мова адвоката: "Куди ФСВП доставить його в підсумку, ми не знаємо.Про це, як правило, стає відомо тільки після того, як ФСВП письмово повідомляє родичів, або в колонії адміністрація надає можливість здійснити офіційний дзвінок. Будемо тримати ситуацію на контролі".

Що було раніше: Апеляційний військовий суд в російському військовому містечу Власіха залишив без зміни вирок кримському татарину Енверу Сейтосманову, засудженому до 17 років позбавлення волі за звинуваченням в організації осередку ісламської партії Хізб ут-Тахрір.

Нагадаємо: