Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кримського татарина етапували до російської колонії

Середа, 20 травня 2020, 03:11
Кримського татарина етапували до російської колонії

Кримського татарина Енвера Сейтосманова, засудженому до 17 років позбавлення волі за звинуваченням в організації осередку ісламської партії, етапували до російської колонії.

Джерело: "Кримська солідарність" з посиланням на адвоката Сейтосманова Еміля Курбедінова

Пряма мова адвоката: "Куди ФСВП доставить його в підсумку, ми не знаємо.Про це, як правило, стає відомо тільки після того, як ФСВП письмово повідомляє родичів, або в колонії адміністрація надає можливість здійснити офіційний дзвінок. Будемо тримати ситуацію на контролі".

Що було раніше: Апеляційний військовий суд в російському військовому містечу Власіха залишив без зміни вирок кримському татарину Енверу Сейтосманову, засудженому до 17 років позбавлення волі за звинуваченням в організації осередку ісламської партії Хізб ут-Тахрір.

Нагадаємо:

  • Енвер Сейтосманов був затриманий разом з братом 10 травня 2018 року в Криму.
  • Росія утримує українських політв'язнів - кримських татар і активістів - в неналежних умовах, відмовляє в побаченні з родичами і не забезпечує медичною допомогою.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяокупаціяПутінправа людиниполітв'язні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Росія
Росія продовжує погрожувати своєю "реакцією" на вступ України до НАТО
Усе більше країн репатріюють золото після санкцій проти Росії – дослідження
У Польщі затримали ще одного ймовірного шпигуна РФ, громадянина України
Останні новини
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
Усі новини...
Реклама: