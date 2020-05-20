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Трамп: ВОЗ должна навести порядок, иначе США не будет с ними связываться

Среда, 20 мая 2020, 04:10

Президент США Дональд Трамп заявил, что Всемирная организация здравоохранения должна быть гораздо более справедлива по отношению к другим страна.

Источник: Reuters

Прямая речь: "Они (ВОЗ - ред) должны навести порядок. Они должны сделать лучшую работу. Они должны быть гораздо более справедливыми по отношению к другим странам, включая Соединенные Штаты, иначе мы больше не будем с ними связываться".

Что было раньше: Президент США Дональд Трамп написал письмо главе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с угрозой навсегда остановить американское финансирование организации из-за пандемии коронавируса.

Напомним:

  • Трамп приостановил финансирование ВОЗ, заявив, что организация "не выполнила свою главную обязанность".
  • Президент США назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) "марионеткой" Китая.

Темы: Трампкоронавирус


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