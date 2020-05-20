Трамп: ВОЗ должна навести порядок, иначе США не будет с ними связываться
Среда, 20 мая 2020, 04:10
Президент США Дональд Трамп заявил, что Всемирная организация здравоохранения должна быть гораздо более справедлива по отношению к другим страна.
Источник: Reuters
Прямая речь: "Они (ВОЗ - ред) должны навести порядок. Они должны сделать лучшую работу. Они должны быть гораздо более справедливыми по отношению к другим странам, включая Соединенные Штаты, иначе мы больше не будем с ними связываться".
Что было раньше: Президент США Дональд Трамп написал письмо главе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с угрозой навсегда остановить американское финансирование организации из-за пандемии коронавируса.
Напомним:
- Трамп приостановил финансирование ВОЗ, заявив, что организация "не выполнила свою главную обязанность".
- Президент США назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) "марионеткой" Китая.