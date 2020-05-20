Трамп: ВООЗ повинна навести порядок, інакше США не буде з ними зв'язуватися

Президент США Дональд Трамп заявив, що Всесвітня організація охорони здоров'я повинна бути набагато більш справедлива по відношенню до інших країн.

Джерело: Reuters

Пряма мова: "Вони (ВООЗ - ред) повинні навести порядок. Вони повинні зробити кращу роботу. Вони повинні бути набагато більш справедливими по відношенню до інших країн, включаючи Сполучені Штати, інакше ми більше не будемо з ними зв'язуватися".

Що було раніше: Президент США Дональд Трамп написав лист главі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) з погрозою назавжди зупинити американське фінансування організації через пандемію коронавірусу.

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