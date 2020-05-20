Трамп: ВООЗ повинна навести порядок, інакше США не буде з ними зв'язуватися
Середа, 20 травня 2020, 04:10
Президент США Дональд Трамп заявив, що Всесвітня організація охорони здоров'я повинна бути набагато більш справедлива по відношенню до інших країн.
Джерело: Reuters
Пряма мова: "Вони (ВООЗ - ред) повинні навести порядок. Вони повинні зробити кращу роботу. Вони повинні бути набагато більш справедливими по відношенню до інших країн, включаючи Сполучені Штати, інакше ми більше не будемо з ними зв'язуватися".
Що було раніше: Президент США Дональд Трамп написав лист главі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) з погрозою назавжди зупинити американське фінансування організації через пандемію коронавірусу.
Нагадаємо:
- Трамп призупинив фінансування ВООЗ, заявивши, що організація "не виконала свій головний обов’язок".
- Президент США назвав Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) "маріонеткою" Китаю.