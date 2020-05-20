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Зеленский рассказал, чего ждет от изменений в Минском формате

Среда, 20 мая 2020, 11:16

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести переговори з представниками тимчасово окупованих територій у Мінську за умови, що у них є українське громадянством.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів під час пресконференції у Києві у середу, 20 травня. 

Зеленський розповів, що станом на сьогодні вдалось перезавантажити "мінську групу", "додати статусу" до мінського процесу,  "і всі це бачать".

Крім того, Україні вдалось показати, що на засіданнях мінської групи є представнии ЛДНР, у яких є російські паспорти.

"Вони там не можуть знаходитись. Ми можемо говорити з представниками тимчасово окупованих територій, але вони повинні всі бути громадянами України", - заявив Зеленський.

Зеленський очікує, що саміт у нормандському форматі може відбутися після спаду епідемії коронавірусу.  За його словами, і Німеччина, і Франція це підтримують. 

Крім того він сподівається н можливий обмін утримуваними особами після спаду епідемії. 

Що стосується контактів Зеленського з президентом РФ, протягом останнього часу їх у обох лідерів не було у жодному форматі. "Зараз всі країни займаються своєю країною через коронавірус", - пояснив президент. 

Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 2 червня з офіційним візитом відвідає Берлін для переговорів по Донбасу. Разом з Кулебою до Берліна поїде керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Минулого тижня він заявив, що під час зустрічі продовжені консультації щодо підвищення ефективності роботи Нормандського формату.

Детальніше про хід переговорів читайте у статті: "Ми спробуємо, якщо у Мінська взагалі є шанси": що відбувається у переговорах по Донбасу

Читайте також: Що змінить перезавантаження у Мінську: плюси та ризики нової ідеї Єрмака

Европейская правда

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Темы: Минские соглашенияДонбассЗеленский
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