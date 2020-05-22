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Киевская область пока не будет ослаблять карантин

Пятница, 22 мая 2020, 08:11

Киевская областная государственная администрация пока не будет смягчать карантин, поскольку один из факторов, а именно количество случаев заболевания кронавирусом на 100 тысяч населения пока превышает допустимую норму.

Источник: пресс-служба КОДА

Дословно: "Поскольку один из необходимых факторов (а именно - инцидентность) превышает установленный показатель, региональная комиссия по ТЭБ и ЧС не имеет права принять решение по ослаблению противоэпидемических мер.

Одновременно сообщаем, что Киевская облгосадминистрация мониторит противоэпидемическую ситуацию ежедневно. В случае ее улучшения, решение об ослаблении противоэпидемических мер будет принято немедленно".

Детали: 20 мая 2020 года Кабинет министров Украины принял постановление о "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мер".

Этим документом предусмотрено ослабление или прекращение противоэпидемических мер на территории регионов на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Решение принимают с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе одновременно трех признаков:

* Инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения). Должна составлять менее 12 человек на 100 тыс. населения.

* Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19. Нужен показатель менее 50%.

Среднее количество ПЦР-тестирования. Нужно более 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней.

На сегодня в Киевской области следующие показатели:

* Инцидентность - 13,9 человека на 100 тыс. населения (нужно меньше 12-ти).

* Загруженность коек - 8,9% (нужно менее 50%).

*Среднее количество ПЦР-тестирования -19,2 на 100 тыс. населения (нужно более 12 на 100 тыс.).

Украинская правда


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