Раде рекомендуют увеличить штрафы за игнорирование депутатских запросов
Комитет Верховной Рады поддержал законопроект, которым предусматривается увеличить штрафы за игнорирование депутатских запросов до 8500 гривен.
Источник: Facebook-страница "Слуги народа"
Дословно: "До 8500 гривен - именно такой штраф ждет чиновников, которые будут игнорировать обращения и запросы народных депутатов и членов Счетной палаты.
Усиление ответственности поддержал сегодня на своем заседании Комитет по вопросам правоохранительной деятельности".
Детали: Речь идет о законопроекте № 3354, которым усиливается ответственность за игнорирование депутатских запросов.
Напомним: 13 мая Рада поддержала законопроект в первом чтении и за основу. Сейчас непредоставление ответа на обращение нардепа наказывается штрафом в размере 170 гривен.
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 188-19 КУоАП.
- За не ответ на обращение нардепа предлагают увеличить штрафы с 10 - 50 до 200 - 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (с 170-850 грн до 3400-8500 грн).
- За не ответ на запрос нардепа штрафы хотят увеличить с 100 - 400 до 400 - 800 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть до 6800-13600 гривен.
- За невыполнение требований Счетной палаты, члена Счетной палаты штрафы должны увеличить с 100 - 400 до 200 - 600 необлагаемых минимумов доходов граждан, до 3400-10200 гривен.
- Законопроектом также предлагается внести изменения в статью 351 УК и увеличить штрафы за невыполнение должностным лицом требований нардепа, депутата местного совета (с 100 - 1000 до 1000 - 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан, до 17000-34000 грн).
- За невыполнение должностным лицом требований комитетов Верховной Рады, временных следственных комиссий ВР штрафы должны увеличить с 500 - 2000 до 1000 - 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан, до 17000-51000 гривен.