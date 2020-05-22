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Раде рекомендуют увеличить штрафы за игнорирование депутатских запросов

Пятница, 22 мая 2020, 14:30
Раде рекомендуют увеличить штрафы за игнорирование депутатских запросов

Комитет Верховной Рады поддержал законопроект, которым предусматривается увеличить штрафы за игнорирование депутатских запросов до 8500 гривен.

Источник: Facebook-страница "Слуги народа"

Дословно: "До 8500 гривен - именно такой штраф ждет чиновников, которые будут игнорировать обращения и запросы народных депутатов и членов Счетной палаты.

Усиление ответственности поддержал сегодня на своем заседании Комитет по вопросам правоохранительной деятельности".

Детали: Речь идет о законопроекте № 3354, которым усиливается ответственность за игнорирование депутатских запросов.

Напомним: 13 мая Рада поддержала законопроект в первом чтении и за основу. Сейчас непредоставление ответа на обращение нардепа наказывается штрафом в размере 170 гривен.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 188-19 КУоАП.

  • За не ответ на обращение нардепа предлагают увеличить штрафы с 10 - 50 до 200 - 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (с 170-850 грн до 3400-8500 грн). 
  • За не ответ на запрос нардепа штрафы хотят увеличить с 100 - 400 до 400 - 800 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть до 6800-13600 гривен.
  • За невыполнение требований Счетной палаты, члена Счетной палаты штрафы должны увеличить с 100 - 400 до 200 - 600 необлагаемых минимумов доходов граждан, до 3400-10200 гривен.
  • Законопроектом также предлагается внести изменения в статью 351 УК и увеличить штрафы за невыполнение должностным лицом требований нардепа, депутата местного совета (с 100 - 1000 до 1000 - 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан, до 17000-34000 грн).
  • За невыполнение должностным лицом требований комитетов Верховной Рады, временных следственных комиссий ВР штрафы должны увеличить с 500 - 2000 до 1000 - 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан, до 17000-51000 гривен.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада
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