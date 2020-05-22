Раде рекомендуют увеличить штрафы за игнорирование депутатских запросов

Комитет Верховной Рады поддержал законопроект, которым предусматривается увеличить штрафы за игнорирование депутатских запросов до 8500 гривен.

Источник: Facebook-страница "Слуги народа"

Дословно: "До 8500 гривен - именно такой штраф ждет чиновников, которые будут игнорировать обращения и запросы народных депутатов и членов Счетной палаты.

Усиление ответственности поддержал сегодня на своем заседании Комитет по вопросам правоохранительной деятельности".

Детали: Речь идет о законопроекте № 3354, которым усиливается ответственность за игнорирование депутатских запросов.

Напомним: 13 мая Рада поддержала законопроект в первом чтении и за основу. Сейчас непредоставление ответа на обращение нардепа наказывается штрафом в размере 170 гривен.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 188-19 КУоАП.