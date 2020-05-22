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Раді рекомендують збільшити штрафи за ігнорування депутатських запитів

П'ятниця, 22 травня 2020, 14:30
Раді рекомендують збільшити штрафи за ігнорування депутатських запитів

Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, яким передбачається збільшити штрафи за ігнорування депутатських запитів до 8,5 тисяч гривень.

Джерело: Facebook-сторінка "Слуги народу"

Дослівно: "До 8500 гривень – саме такий штраф чекає на посадовців, які ігноруватимуть звернення та запити народних депутатів і членів Рахункової палати.

Посилення відповідальності підтримав сьогодні на своєму засіданні Комітет з питань правоохоронної діяльності".

Деталі: Йдеться про законопроєкт № 3354, яким посилюється відповідальність за ігнорування депутатських запитів. Наразі ненадання відповіді на звернення нардепа карається штрафом у розмірі 170 гривень

Нагадаємо: 13 травня Рада підтримала законопроєкт у першому читанні та за основу. Наразі ненадання відповіді на звернення нардепа карається штрафом у розмірі 170 гривень

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 188-19 КУпАП.

  • За не відповідь на звернення нардепа пропонують збільшити штрафи з 10 - 50 до 200 - 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (з 170-850 грн до 3400-8500 грн).
  • За не відповідь на запит нардепа штрафи хочуть збільшити з 100-400 до 400-800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто до 6800-13600 гривень.
  • За невиконання вимог Рахункової палати, члена Рахункової палати штрафи мають збільшити з 100-400 до 200-600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, до 3400-10200 гривень).
  • Законопроектом також пропонується внести зміни до статті 351 ККУ і збільшити штрафи за невиконання службовою особою вимог нардепа, депутата місцевої ради (з 100-1000 до 1000-2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, до 17000-34000 гривень).
  • За невиконання службовою особою вимог комітетів Верховної Ради, тимчасових слідчих комісій ВР штрафи мають збільшити з 500-2000 до 1000-3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, до 17000-51000 гривень.

Українська правда
Теми: Верховна Рада
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