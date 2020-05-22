Раді рекомендують збільшити штрафи за ігнорування депутатських запитів

Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, яким передбачається збільшити штрафи за ігнорування депутатських запитів до 8,5 тисяч гривень.

Джерело: Facebook-сторінка "Слуги народу"

Дослівно: "До 8500 гривень – саме такий штраф чекає на посадовців, які ігноруватимуть звернення та запити народних депутатів і членів Рахункової палати.

Посилення відповідальності підтримав сьогодні на своєму засіданні Комітет з питань правоохоронної діяльності".

Деталі: Йдеться про законопроєкт № 3354, яким посилюється відповідальність за ігнорування депутатських запитів. Наразі ненадання відповіді на звернення нардепа карається штрафом у розмірі 170 гривень

Нагадаємо: 13 травня Рада підтримала законопроєкт у першому читанні та за основу. Наразі ненадання відповіді на звернення нардепа карається штрафом у розмірі 170 гривень

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 188-19 КУпАП.