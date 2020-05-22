Все разделы
Укр / Рус

Зеленский поблагодарил президента Финляндии за "безопасность для украинских работников"

Пятница, 22 мая 2020, 15:01

Президент Украины в разговоре с президентом Финляндии поблагодарил его за "безопасность для украинских сезонных работников" и "вывод из тени трудовой миграции".

Как пишет "Европейская правда", об этом Владимир Зеленский заявил в своем Twitter.

"Поблагодарил президента Финляндии Саули Ниинистьо за безопасность для украинских сезонных работников во время эпидемии коронавируса и за вывод из тени трудовой миграции. Я приветствую договоренность о легальных контрактах на три и более месяца, медицинском страховании и комфортных условиях работы во время карантина", - говорится в сообщении президента.

Напомним, именно после заявлений из Финляндии, что страна может отказаться от украинских сезонных рабочих после противоречивых заявлений из Киева, начался скандал вокруг неформального запрета на выезд для украинских гастарбайтеров.

Правительство все же разрешило спецрейсы для украинских сезонных работников: они смогли вылететь сначала в Лондон, затем состоялись рейсы в Финляндию и Австрию.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что правительство не вводило никаких ограничений на выезд из Украины, в том числе для трудовых мигрантов.

Подробнее об этом читайте в редакционной статье "Европейской правды" Назад в СССР: почему запрет рейсов для работников касается всех.

Темы: ЗеленскийФинляндия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Дважды пленный украинский патриот Синченко бежал из застенков боевиков – мать

Среди расстрелянных в Житомирской области бывшие участники АТО и волонтеры

Кличко просит разрешить Киеву запустить транспорт, несмотря на запрет Минздрава

ГБР срочно вызвало Порошенко на допрос

инфографика Почти половина Украины не готова к 2 этапа снятия карантина – МОЗ. Список

Киевская область пока не будет ослаблять карантин

Все главные новости...
Зеленский
Вышить ненависть. О скандале вокруг "Этнодома"
Наиболее всего рейтинг Зеленского держится на его искренней простоватости
Зеленский анонсировал новую кредитную программу для ремонта дорог
Последние новости
15:16
Закарпатье не ослабляет карантин
15:13
Топ-менеджеру ОГХК подожгли авто: подозревают бывшее руководство
15:11
В Минздраве утвердили новые правила работы детсадов
15:06
Ким Чен Ына не видели на публике уже 3 недели – СМИ
15:01
Зеленский поблагодарил президента Финляндии за "безопасность для украинских работников"
15:00
В наземный транспорт Киева будут пускать ограниченное количество людей – заместитель Кличко
14:57
Цена на газ в Европе опустилась ниже уровня безубыточности "Газпрома"
14:49
фотоТанкист ОРДО попался в руки СБУ, когда поехал к родственникам на Харьковщину
14:47
МВД возобновило практические экзамены на водительские права
14:45
Исследование KSE: Чистый эффект от введения карантина – 500 миллионов долларов
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!