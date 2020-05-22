Зеленский поблагодарил президента Финляндии за "безопасность для украинских работников"

Президент Украины в разговоре с президентом Финляндии поблагодарил его за "безопасность для украинских сезонных работников" и "вывод из тени трудовой миграции".

Как пишет "Европейская правда", об этом Владимир Зеленский заявил в своем Twitter.

"Поблагодарил президента Финляндии Саули Ниинистьо за безопасность для украинских сезонных работников во время эпидемии коронавируса и за вывод из тени трудовой миграции. Я приветствую договоренность о легальных контрактах на три и более месяца, медицинском страховании и комфортных условиях работы во время карантина", - говорится в сообщении президента.

Напомним, именно после заявлений из Финляндии, что страна может отказаться от украинских сезонных рабочих после противоречивых заявлений из Киева, начался скандал вокруг неформального запрета на выезд для украинских гастарбайтеров.

Правительство все же разрешило спецрейсы для украинских сезонных работников: они смогли вылететь сначала в Лондон, затем состоялись рейсы в Финляндию и Австрию.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что правительство не вводило никаких ограничений на выезд из Украины, в том числе для трудовых мигрантов.

Подробнее об этом читайте в редакционной статье "Европейской правды" Назад в СССР: почему запрет рейсов для работников касается всех.