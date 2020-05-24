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Силы НАТО в Европе в прошлом году перехватили 290 военных самолетов РФ

Воскресенье, 24 мая 2020, 17:53
Силы НАТО в Европе в прошлом году перехватили 290 военных самолетов РФ

В 2019 году самолеты НАТО перехватили российские самолеты, которые приблизились к воздушному пространству Альянса, почти 300 раз.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил болгарской службе RFE/RL чиновник Альянса, который говорил на условиях анонимности.

По словам чиновника, активность российских военных самолетов в Черном море и других частях Европы возросла с 2014 года.

"В 2019 году союзные самолеты поднимались в небо 290 раз, чтобы сопровождать или отслеживать российские военные самолеты по всей Европе", - сказал чиновник в электронном письме 23 мая.

Ранее на этой неделе пять самолетов НАТО от трех членов Альянса - Болгарии, Румынии и Турции - поднимались в небо из-за воздушной деятельности России вблизи воздушного пространства НАТО.

Военные чиновники Болгарии заявили, что российский самолет вернулся в российское воздушное пространство без инцидентов.

"Они делают это на регулярной основе", - сказал министр обороны Красимир Каракачанов.

"Они проверяют наши возможности и хотят видеть, как мы будем реагировать, как быстро мы будем отправлять самолеты и как будут наши радары их выявлять", - добавил он.

Всплеск российской военной активности в Черном море произошел в 2014 году, когда Москва захватила Крым. С тех пор Россия укрепила свои вооруженные силы в регионе, что привело к усилению мониторинга со стороны черноморских членов НАТО.

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Темы: НАТОРосcия
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