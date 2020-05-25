Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацсовет заявил о минимальном соблюдении языковых квот телеканалами

Понедельник, 25 мая 2020, 21:26
Нацсовет заявил о минимальном соблюдении языковых квот телеканалами

Национальный совет обнародовала письмо телевещателям, в котором просит объяснить редакционную политику по выполнению языкового законодательства.

Источник: сайт Нацсовета

Детали: Национальный совет письменно обратился к руководителям телерадиоорганизаций, ведущих телевизионное вещание, и просит объяснить их редакционную политику относительно обязательной доли звучания в эфире украинского языка.

Последний мониторинг регулятора показал, что выполнение установленных законодательством требований происходит в минимальном процентном соотношении.

Представители регулятора отметили, что обеспокоены такой ситуацией и видят потенциальный риск нарушения действующих норм, а также осложнений при выполнении их в будущем после вступления в силу отдельных положений Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Украинская правда
Темы: Нацсоветтелевидениезаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Нацсовет
Нацсовет просит признать 3 российских телеканала террористическими организациями
Нацсовет хочет наказания для телеканалов за российский контент в Новый год
Проверка канала ОПЗЖ: Шуфрич говорит, что нет конфликта интересов, потому что передал права
Последние новости
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
Все новости...
Реклама: