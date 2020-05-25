Нацсовет заявил о минимальном соблюдении языковых квот телеканалами

Национальный совет обнародовала письмо телевещателям, в котором просит объяснить редакционную политику по выполнению языкового законодательства.

Источник: сайт Нацсовета

Детали: Национальный совет письменно обратился к руководителям телерадиоорганизаций, ведущих телевизионное вещание, и просит объяснить их редакционную политику относительно обязательной доли звучания в эфире украинского языка.

Последний мониторинг регулятора показал, что выполнение установленных законодательством требований происходит в минимальном процентном соотношении.

Представители регулятора отметили, что обеспокоены такой ситуацией и видят потенциальный риск нарушения действующих норм, а также осложнений при выполнении их в будущем после вступления в силу отдельных положений Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".