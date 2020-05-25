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Нацрада заявила про мінімальне дотримання мовних квот телеканалами

Понеділок, 25 травня 2020, 21:26
Нацрада заявила про мінімальне дотримання мовних квот телеканалами

Національна рада оприлюднила лист до телемовників, у якому просить пояснити редакційну політику щодо виконання мовного законодавства.

Джерело: сайт нацради

Деталі: Національна рада листами звернулася до керівників телерадіоорганізацій, що ведуть телевізійне мовлення, і просить пояснити їхню редакційну політику стосовно обов’язкової частки звучання в ефірі української мови.

Останній моніторинг регулятора засвідчив, що виконання встановлених законодавством вимог відбувається у мінімальному відсотковому співвідношенні.

Представники регулятора наголосили, що стурбовані такою ситуацією і бачать потенційний ризик порушення чинних норм, а також ускладнень при  виконанні їх у майбутньому після набрання чинності окремими положеннями закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Нагадаємо: Нацрада раніше повідомляла, що перевірки телекомпаній відбудуться після завершення карантину. 

Українська правда

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Теми: Нацрадателебаченнязаконодавство
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