Нацрада заявила про мінімальне дотримання мовних квот телеканалами

Національна рада оприлюднила лист до телемовників, у якому просить пояснити редакційну політику щодо виконання мовного законодавства.

Джерело: сайт нацради

Деталі: Національна рада листами звернулася до керівників телерадіоорганізацій, що ведуть телевізійне мовлення, і просить пояснити їхню редакційну політику стосовно обов’язкової частки звучання в ефірі української мови.

Останній моніторинг регулятора засвідчив, що виконання встановлених законодавством вимог відбувається у мінімальному відсотковому співвідношенні.

Представники регулятора наголосили, що стурбовані такою ситуацією і бачать потенційний ризик порушення чинних норм, а також ускладнень при виконанні їх у майбутньому після набрання чинності окремими положеннями закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Нагадаємо: Нацрада раніше повідомляла, що перевірки телекомпаній відбудуться після завершення карантину.