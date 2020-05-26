В метро Киева в час пик стало больше пассажиров

В киевском метро во второй день после ослабления карантина увеличилось количество пассажиров по сравнению с первым днем ​​возобновления работы подземки.

Источник: Укринформ

Детали: В то же время, людей в метро все равно меньше, чем в докарантинний период.

Отмечается, что пассажиры придерживаются дистанции на станциях и в вагонах также стараются не сидеть близко друг от друга.

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