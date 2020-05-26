В метро Киева в час пик стало больше пассажиров
Вторник, 26 мая 2020, 10:03
В киевском метро во второй день после ослабления карантина увеличилось количество пассажиров по сравнению с первым днем возобновления работы подземки.
Источник: Укринформ
Детали: В то же время, людей в метро все равно меньше, чем в докарантинний период.
Отмечается, что пассажиры придерживаются дистанции на станциях и в вагонах также стараются не сидеть близко друг от друга.
Предыстория:
- С 23 мая в столице возобновили работу общественного транспорта, а с 25 мая и метро в связи с ослаблением карантина.
- В Киевской области общественный транспорт пускают с 26 мая.
- В метро то, что подземка в первый день работы после карантина была полупустой, объяснили тем, что киевляне сознательно отнеслись к своему здоровью и к призывам городских властей пользоваться общественным транспортом только в случае острой необходимости.