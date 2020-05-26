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В метро Киева в час пик стало больше пассажиров

Вторник, 26 мая 2020, 10:03

В киевском метро во второй день после ослабления карантина увеличилось количество пассажиров по сравнению с первым днем ​​возобновления работы подземки.

Источник: Укринформ

Детали: В то же время, людей в метро все равно меньше, чем в докарантинний период. 

 

Отмечается, что пассажиры придерживаются дистанции на станциях и в вагонах также стараются не сидеть близко друг от друга. 

 

Предыстория:

  • С 23 мая в столице возобновили работу общественного транспорта, а с 25 мая и метро в связи с ослаблением карантина.
  • В Киевской области общественный транспорт пускают с 26 мая. 
  • В метро то, что подземка в первый день работы после карантина была полупустой, объяснили тем, что киевляне сознательно отнеслись к своему здоровью и к призывам городских властей пользоваться общественным транспортом только в случае острой необходимости.

Темы: метроКиевкарантин


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