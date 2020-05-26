ИФА-тестирование можно будет делать в частных лабораториях – Степанов

Тесты иммуноферментного анализа на определение антител к коронавирусной инфекции можно будет делать в частных лабораториях.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Детали: Степанов отметил, что ИФА-тестирование не является методом установления диагноза коронавирусная болезнь COVID-19 – единственным методом является ПЦР-тестирования.

Прямая речь: "То, что касается наличия лабораторного тестирования – в том числе, в частных лабораториях, действительно, его гораздо больше, чем в лабораториях для проведения ПЦР-тестирования. Они установлены во многих наших больницах – все это возможно, в том числе, и в частных учреждениях".

Другие подробности: Заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко уточнил, что ИФА-тестирования по алгоритму должны делать людям, которые планово ложатся на госпитализацию и операцию, медработники и работники силовых структур.

ПЦР-тестирование и ИФА-тестирование в некоторых случаях будут делать параллельно, чтобы правильно установить диагноз, поскольку ПЦР-тестирование часто не дает выявить антигены. А ИФА-тестирование позволяет обнаруживать иммуноглобулины на первых этапах заболевания.

Ляшко сообщил также, что к ИФА-тестированию будут подключать другие лаборатории, чтобы не было очередей.