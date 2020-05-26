ИФА-тестирование можно будет делать в частных лабораториях – Степанов
Вторник, 26 мая 2020, 10:23
Тесты иммуноферментного анализа на определение антител к коронавирусной инфекции можно будет делать в частных лабораториях.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге
Детали: Степанов отметил, что ИФА-тестирование не является методом установления диагноза коронавирусная болезнь COVID-19 – единственным методом является ПЦР-тестирования.
Прямая речь: "То, что касается наличия лабораторного тестирования – в том числе, в частных лабораториях, действительно, его гораздо больше, чем в лабораториях для проведения ПЦР-тестирования. Они установлены во многих наших больницах – все это возможно, в том числе, и в частных учреждениях".