Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ идентифицировала боевиков, причастных к гибели 2 спецназовцев в 2018 году

Вторник, 26 мая 2020, 10:53
СБУ идентифицировала боевиков, причастных к гибели 2 спецназовцев в 2018 году

Служба безопасности сообщает, что идентифицировала всех боевиков, причастных к гибели двух украинских спецназовцев в районе Бахмутской трассы в 2018 году.

Источник: Служба безопасности Украины

Дословно: "Служба безопасности Украины установила персональные данные всех участников террористической группы, которые 26 мая 2018 года осуществили артиллерийский обстрел позиций операции Объединенных сил на Луганщине. Во время вражеской атаки погибли двое сотрудников Центра специальных операций "А" СБУ - полковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев. Еще двое спецназовцев получили ранения".

Детали: По информации украинской контрразведки, группу террористов так называемого "3 мотострелкового батальона 4 ОМСБр Народной милиции ЛНР" возглавлял уроженец РФ по прозвищу "Шумер".

В его подчинении находились трое участников незаконных вооруженных формирований.

 

В СБУ сообщают, что эта группа террористов также причастна к обстрелу подразделений ВСУ в Новоайдарском и Славяносербском районах Луганской области.

 

Предводителю группы и его подчиненным сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) УК.

 

Суд дал разрешение на задержание фигурантов. Их объявили в розыск.

 

Террористам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Украинская правда
Темы: СБУбоевые действияобстрелДонбассвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
СБУ
Контрразведчики СБУ показали, как под Mortal Kombat жгут танки оккупантов
Зеленский совещался с главой СБУ, руководителями разведки
Наместника Лавры Павла уличили в новых преступлениях – СБУ
Последние новости
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
Все новости...
Реклама: