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СБУ идентифицировала боевиков, причастных к гибели 2 спецназовцев в 2018 году

Вторник, 26 мая 2020, 10:53

Служба безопасности сообщает, что идентифицировала всех боевиков, причастных к гибели двух украинских спецназовцев в районе Бахмутской трассы в 2018 году.

Источник: Служба безопасности Украины

Дословно: "Служба безопасности Украины установила персональные данные всех участников террористической группы, которые 26 мая 2018 года осуществили артиллерийский обстрел позиций операции Объединенных сил на Луганщине. Во время вражеской атаки погибли двое сотрудников Центра специальных операций "А" СБУ - полковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев. Еще двое спецназовцев получили ранения".

Детали: По информации украинской контрразведки, группу террористов так называемого "3 мотострелкового батальона 4 ОМСБр Народной милиции ЛНР" возглавлял уроженец РФ по прозвищу "Шумер".

В его подчинении находились трое участников незаконных вооруженных формирований.

 

В СБУ сообщают, что эта группа террористов также причастна к обстрелу подразделений ВСУ в Новоайдарском и Славяносербском районах Луганской области.

 

Предводителю группы и его подчиненным сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) УК.

 

Суд дал разрешение на задержание фигурантов. Их объявили в розыск.

 

Террористам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Украинская правда
Темы: СБУбоевые действияобстрелДонбассвойна


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