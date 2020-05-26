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Полицейские изъяли 400 тысяч долларов "воровского общака" в Киеве

Вторник, 26 мая 2020, 11:26
Полицейские изъяли 400 тысяч долларов воровского общака в Киеве

Деньги, оружие, "черновые" записи и документы, которые могут свидетельствовать о совершении других преступлений, изъяли работники силовики в рамках уголовного производства, которое расследуется по факту умышленного убийства.

Источник: Нацполиция

Детали: В совершении этого преступления заочно уже сообщено о подозрении "вору в законе" по кличке "Андрей Львовской" или "Неделя".

Оперативники и следователи провели 45 санкционированных обысков по местам проживания подозреваемого, лиц из его окружения и в их автомобилях.

Обыски проходили на территории нескольких областей в рамках уголовного производства, которое расследуется по факту умышленного убийства мужчины, тело которого с огнестрельным ранением головы обнаружили в автомобиле в центре столицы в начале октября 2009 года.

По данным силовиков, убитым оказался друг и бизнес-партнер подозреваемого. Познакомились они во время преступной деятельности, а в дальнейшем между ними возник финансовый конфликт. К тому времени "Андрей Львовский" стремился получить высокий статус в преступной иерархии, а его товарищ собирался инициировать так называемую "сходку" и пожаловаться на него лидерам криминального мира.

В случае такого собрания подозреваемый не смог бы получить статус "вора в законе", поэтому он решил избавиться от своего компаньона. Тщательно спланировал преступление и вместе с другими лицами убил мужчину. Через некоторое время "Андрея Львовского" задержали, но отпустили из-за отсутствия доказательств.

Правоохранители отмечают: чтобы не допустить утечки информации, к расследованию был включен ограниченный круг лиц. За последние полгода оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления Нацполиции и прокуроры Офиса генерального прокурора Украины настойчиво работали над этим делом в полной секретности.

Проведен ряд экспертиз, допросов свидетелей и очевидцев тогдашнего события, анализ телефонных соединений и маршрутов передвижения подозреваемого, погибшего и других участников преступления, установлена ​​их места жительства, а также места нахождения части средств так называемого "общака". Благодаря этому полицейским удалось собрать обоснованные доказательства причастности "вора в законе" "Андрея Львовского", также известного как "Неделя", к умышленному убийству своего бизнес-партнера.

В ходе проведения негласных следственно-розыскных мероприятий установили, что часть так называемого "общака" хранится в банковской ячейке одного из финансовых учреждений.

 

По результатам проведения санкционированных судом обысков правоохранители изъяли 400 000 долларов США, записи с указанием того, на что использовались эти деньги, оружие, в том числе и тщательно спрятанное, ценные вещи, записи "черновой" бухгалтерии, документы, которые могут свидетельствовать о причастности подозреваемого и лиц из его окружения к совершению этого и ряда других преступлений, автомобили, в том числе и бронированные, компьютерную технику, старинные иконы и предметы сакрального искусства.

Во время следствия будет устанавливаться происхождение средств, за которые были приобретены недвижимость, автомобили и ценные вещи.

На основании собранных доказательств "вору в законе" был заочно сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотрено ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В связи с отсутствием подозреваемого на территории Украины подготовлены материалы для его объявления в международный розыск. В ходе следствия будет проверяться причастность подозреваемого к совершению других преступлений.

Силовики отмечают, что это второй случай за годы независимости Украины, когда были собраны доказательства причастности лидеров криминального мира к совершению уголовного преступления.

 Один из них - "Гега Озургетский" - приговорен к семи с половиной годам заключения за покушение на убийство. "Андрею Львовскому" может угрожать - от 7-ми до 15-ти лет.

Украинская правда

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Темы: полицияКиев
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