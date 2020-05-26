В России снова рекорд смертей от коронавируса

В России за последние сутки зафиксировано рекордное количество смертей от СOVID-19 – 174 случая.

Источник: оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом

Дословно: "За сутки зафиксировано 174 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 3 807 человек".

Детали: За последние сутки в России выявлено 8 915 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 3668 случаев (41,1%) – у контактных лиц без клинических проявлений болезни.



Всего в стране выявлено 362 342 заболевших в 85 регионах.

Примечание: РФ включает в свою статистику оккупированный Крым.

Что было раньше: 21 мая в России умерли от коронавируса 150 человек, это было рекордное число жертв за сутки.

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