В России снова рекорд смертей от коронавируса
В России за последние сутки зафиксировано рекордное количество смертей от СOVID-19 – 174 случая.
Источник: оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом
Дословно: "За сутки зафиксировано 174 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 3 807 человек".
Детали: За последние сутки в России выявлено 8 915 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 3668 случаев (41,1%) – у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране выявлено 362 342 заболевших в 85 регионах.
Примечание: РФ включает в свою статистику оккупированный Крым.
Что было раньше: 21 мая в России умерли от коронавируса 150 человек, это было рекордное число жертв за сутки.
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