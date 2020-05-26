Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России снова рекорд смертей от коронавируса

Вторник, 26 мая 2020, 12:13
В России снова рекорд смертей от коронавируса

В России за последние сутки зафиксировано рекордное количество смертей от СOVID-19 – 174 случая.

Источник: оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом

Дословно: "За сутки зафиксировано 174 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 3 807 человек".

Детали: За последние сутки в России выявлено 8 915 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 3668 случаев (41,1%) – у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 362 342 заболевших в 85 регионах.

Примечание: РФ включает в свою статистику оккупированный Крым.

Что было раньше: 21 мая в России умерли от коронавируса 150 человек, это было рекордное число жертв за сутки.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире


"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcиякоронавирусжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Росcия
Власти Белгородской области РФ заявили, что Шебекино попало под артобстрел
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Омбудсмен: Украина вернула тела погибших в Еленовке, большинство из них – идентифицированы
Последние новости
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
Все новости...
Реклама: