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Кличко объяснил, почему были длинные очереди в зоопарк

Вторник, 26 мая 2020, 12:34
Кличко объяснил, почему были длинные очереди в зоопарк
Фото УП

Огромные очереди в столичный зоопарк на выходных были связаны с карантинными ограничениями, касающимися количества людей, которые могут одновременно находиться в парке.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции 26 мая

Прямая речь: "Количество посетителей сейчас ограничено. Одновременно в зоопарке могут гулять люди из расчета не более 1 человека на 10 кв. м площади. В частности, и с этим были связаны очереди у входа в зоопарк. К тому же, очень много людей в воскресенье приехали погулять с детьми, посмотреть на зверей и на изменения, произошедшие в столичном зоопарке".

Детали: По словам мэра, в течение первых 3 дней после открытия обновленный столичный зоопарк посетили 7 тысяч 130 человек. Более полторы тысячи из них приобрели билеты в зоопарк онлайн.

Кличко напомнил, что вход на территорию зверинца без маски запрещен.

Также в масках работают сотрудники зоопарка и кассиры, а билетные кассы оборудованы защитным стеклом.

Кроме того, каждое утро и каждый вечер в зверинце проводят дезинфекцию территории.

На центральном входе работает пункт измерения температуры и аппараты для дезинфекции рук.

Есть на территории парка и медпункт.

По словам Кличко, работы по реконструкции зоопарка еще продолжаются. В частности, в июле планируют открыть паркинг на 500 авто для посетителей.

Закончить обновление зверинца планируют за 2 года.

В следующем году столичные власти намерены вернуть киевский зоопарк в Европейскую ассоциацию зоопарков.

Что было раньше: В воскресенье при входе в киевский зоопарк, который открыли после карантина 23 мая, возникла большая очередь.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Виталий КличкоКиевкарантин
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