Кличко объяснил, почему были длинные очереди в зоопарк
Огромные очереди в столичный зоопарк на выходных были связаны с карантинными ограничениями, касающимися количества людей, которые могут одновременно находиться в парке.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции 26 мая
Прямая речь: "Количество посетителей сейчас ограничено. Одновременно в зоопарке могут гулять люди из расчета не более 1 человека на 10 кв. м площади. В частности, и с этим были связаны очереди у входа в зоопарк. К тому же, очень много людей в воскресенье приехали погулять с детьми, посмотреть на зверей и на изменения, произошедшие в столичном зоопарке".
Детали: По словам мэра, в течение первых 3 дней после открытия обновленный столичный зоопарк посетили 7 тысяч 130 человек. Более полторы тысячи из них приобрели билеты в зоопарк онлайн.
Кличко напомнил, что вход на территорию зверинца без маски запрещен.
Также в масках работают сотрудники зоопарка и кассиры, а билетные кассы оборудованы защитным стеклом.
Кроме того, каждое утро и каждый вечер в зверинце проводят дезинфекцию территории.
На центральном входе работает пункт измерения температуры и аппараты для дезинфекции рук.
Есть на территории парка и медпункт.
По словам Кличко, работы по реконструкции зоопарка еще продолжаются. В частности, в июле планируют открыть паркинг на 500 авто для посетителей.
Закончить обновление зверинца планируют за 2 года.
В следующем году столичные власти намерены вернуть киевский зоопарк в Европейскую ассоциацию зоопарков.
Что было раньше: В воскресенье при входе в киевский зоопарк, который открыли после карантина 23 мая, возникла большая очередь.