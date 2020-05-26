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Снят карантин в трех монастырях Киева: священникам провели тысячу ПЛР-тестов

Вторник, 26 мая 2020, 13:35

В трех монастырях столицы, где раньше регистрировали вспышки коронавируса, сняли карантин.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "В столице сняли карантин в нескольких монастырях, которые были закрыты из-за вспышки заболевания. В частности, в Киево-Печерской Лавре, Ионинском и Свято-Покровском мужских монастырях. За весь период карантина сделали более тысячи лабораторных исследований ПЦР-тестов свяженослужителей. Благодаря своевременным противоэпидемическим мераим и соблюдению строгого карантина, удалось локализовать очаги заболевания".

Детали: Кличко отметил, что перед снятием карантинных мероприятий в монастырях осуществили полную дезинфекцию.

Мэр напомнил, что правительство разрешило проводить службы в храмах - с соблюдением регламентов и санитарных требований. Он обратился к служителям всех конфессий с призывом беречь своих прихожан и соблюдать правила безопасности, не допускать в храмах большого количества людей. Чтобы не произошло новых вспышек болезни.

Напомним: Киево-Печерскую лавру в столице вновь открыли для посетителей с 25 мая.

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Украинская правда
Темы: карантинцерковьКиев


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