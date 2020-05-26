Французская газета Le Monde опубликовала карту COVID-19 с "российским" Крымом

Популярная французская газета Le Monde опубликовала интерактивную карту распространения коронавируса в мире, на которой Крым обозначен как часть России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Издание разместило соответствующую карту в разделе о развитии эпидемии во Франции и в мире. При наведении курсора на Крым активируется и карта Российской Федерации.

Напомним, ранее в Эстонии в школьном учебнике английского нашли карту, где оккупированный Крым обозначен как территория РФ. Страницы в учебниках решили заменить на новые.

Также американское издание The New York Times публиковало карту Украины без Крыма.