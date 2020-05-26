Совет церквей инициирует встречу со Шмыгалем

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций просит встретиться с премьер-министром Денисом Шмыгалем и попросить, чтобы Кабмин учел потребности религиозных граждан в малых храмах.

Источник: пресс-служба совета церквей

Дословно: "По мнению религиозных деятелей, решения правительства о введении адаптивного карантина, принятое 20 мая 2020 года, является определенным прогрессом в обеспечении конституционного права на свободу вероисповедания.

В то же время предложенные в постановлении кабинета министров меры не учитывают в полной мере религиозные потребности верующих граждан, а также на практике могут усложнить проведение богослужений, прежде всего в малых храмах и молитвенных домах".

Детали: В совете церквей пишут, что постановление правительства не предусматривает следующих этапов ослабление ограничений для религиозных мероприятий, но предусматривает открытие детских садов (с 25 мая), предприятий общественного питания и культуры (с 10 июня).

При этом, согласно постановлению КМУ, условием проведения массовых мероприятий в учреждениях культуры является нахождение не более одного человека на 5 кв. метрах площади помещения, а для религиозных мероприятий это требование вдвое строже - не более одного человека на 10 кв. метрах.

В совете церквей считают, что "такой непропорциональный подход вызывает непонимание действий правительства у многих верующих".

Совет церквей больше всего беспокоит, что для малых религиозных сооружений и молитвенных помещений ослабление карантина может иметь противоположный эффект, поскольку соблюдение условия пребывания не более одного человека на 10 кв. метрах может означать присутствие на богослужении менее 10 человек.

Там считают, что достаточной мерой для предотвращения скопления людей будет присутствие в помещении не более 1 человека на 5 м. кв. площади места проведения богослужения или обряда.