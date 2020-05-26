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Враг обстрелял из гранатометов защитников Водяного

Вторник, 26 мая 2020, 17:40

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Источник: вечернее сведения пресс-центра ООС

Дословно: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" под вражеским обстрелом из автоматических станковых гранатометов попали украинские защитники вблизи Водяного. В ответ из имеющихся огневых средств наши воины открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника. Подразделения Объединенных сил и в дальнейшем готовы немедленно отреагировать на все возможные угрозы со стороны захватчиков".

Детали: Отмечается, что с начала суток 26 мая потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Среди личного состава привлеченного к проведению операции Объединенных сил обнаружен один случай заболевания Covid-19. Принимаются все необходимые меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах.

Украинская правда
Темы: войнаДонбассООС


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