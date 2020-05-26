Все разделы
Укр / Рус

В НАБУ заявили, что не дали снять арест с миллионов Клименко в Лихтенштейне

Вторник, 26 мая 2020, 17:49

Детективы Национального бюро предоставили органам Княжества Лихтенштейн информацию, необходимую для продолжения запрета на распоряжение счетами окружения министра доходов и сборов времен президентства Януковича Александра Клименко.

Источник: пресс-служба НАБУ

Детали: Указанные счета арестованы в рамках расследования уголовного производства по подозрению бывшего топ-чиновника в причинении вреда более 3 млрд грн убытков государству.

По данным иностранных коллег, в Лихтенштейне на арестованных счетах компаний, связанных с экс-министром, находится более $14 млн. Запрет на распоряжение ими действует с 2017 года и продолжается ежегодно на основании информации от органа следствия.

В ведомстве заверили, что в рамках расследования НАБУ и САП принимают необходимые меры для сохранения имущества, которое после приговора суда может быть использовано для возмещения убытков, причиненных незаконными действиями топ-чиновников времена президентства Януковича.

Напомним: По данным ГПУ, экс-министр в 2012-2013 годах, "находясь в составе возглавляемой Виктором Януковичем преступной организации, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, то есть в особо крупном размере путем незаконного возмещения из госбюджета НДС на счета 3 фиктивных предприятий".

Украинская правда
Темы: НАБУКлименкоЛихтенштейн


powered by lun.ua
Главное сегодня

Большой футбол возвращается в Украину: Минздрав дал добро возобновить матчи

Путин определил новую дату парада Победы в России

видеоВенедиктова обвиняет САП в бездействии и обещает отреагировать

Зеленский и Шмыгаль запланировали итальянское ноу-хау относительно выхода из карантина

фотоПорошенко потроллил ГБР: вместо допроса открыл выставку картин, из-за которых завели дело

В полиции рассказали подробности убийства 7 человек на Житомирщине

Все главные новости...
НАБУ
Компания из ОАЭ хотела вывезти продукцию ОГХК на 80 миллионов без оплаты, вмешалось НАБУ
НАБУ проверяет закупку правительством защитных костюмов по завышенным ценам – Reuters
В НАБУ объяснили, почему проводят обыски в "Укрзализныце"
Последние новости
17:56
Госуправделами просит миллионы из "антикоронавирусного" фонда при бюджете в 2 миллиарда
17:49
В НАБУ заявили, что не дали снять арест с миллионов Клименко в Лихтенштейне
17:40
Враг обстрелял из гранатометов защитников Водяного
17:33
Экс-глава Госгеокадастра: Об увольнении узнал из интернета, это политическое решение
17:20
Количество умерших от коронавируса в Британии превысило 47 тысяч
17:15
Аукцион ОВГЗ: Минфин снизил ставку доходности и привлек в бюджет миллиард гривен
17:07
Суд арестовал одного из полицейских Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании и пытках
16:57
Суд назначил дату заседания по иску Нефьодова против Кабмина
16:51
ВОЗ досрочно прекратила исследования препарата против COVID-19 по соображениям безопасности
16:44
Большой футбол возвращается в Украину: Минздрав дал добро возобновить матчи
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!