В НАБУ заявили, что не дали снять арест с миллионов Клименко в Лихтенштейне

Детективы Национального бюро предоставили органам Княжества Лихтенштейн информацию, необходимую для продолжения запрета на распоряжение счетами окружения министра доходов и сборов времен президентства Януковича Александра Клименко.

Источник: пресс-служба НАБУ

Детали: Указанные счета арестованы в рамках расследования уголовного производства по подозрению бывшего топ-чиновника в причинении вреда более 3 млрд грн убытков государству.

По данным иностранных коллег, в Лихтенштейне на арестованных счетах компаний, связанных с экс-министром, находится более $14 млн. Запрет на распоряжение ими действует с 2017 года и продолжается ежегодно на основании информации от органа следствия.

В ведомстве заверили, что в рамках расследования НАБУ и САП принимают необходимые меры для сохранения имущества, которое после приговора суда может быть использовано для возмещения убытков, причиненных незаконными действиями топ-чиновников времена президентства Януковича.

Напомним: По данным ГПУ, экс-министр в 2012-2013 годах, "находясь в составе возглавляемой Виктором Януковичем преступной организации, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, то есть в особо крупном размере путем незаконного возмещения из госбюджета НДС на счета 3 фиктивных предприятий".