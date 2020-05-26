Пожар в Одесском колледже: PEN Ukraine выступила в защиту подозреваемого поэта

Украинская общественная организация PEN Ukraine выступила с заявлением в защиту одесского активиста и поэта Андрея Хаецкого, подозреваемого по делу о халатности, которая привела к трагедии в Одесском колледже экономики в декабре 2019 года.

Источник: заявление организации

Детали: 22 май Киевский районный суд Одессы принял решение о взятии под стражу на 2 месяца общественного активиста и поэта Андрея Хаецкого. Его обвиняют в причастности к трагедии, которая произошла 4 декабря 2019 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса и унесла жизни 16 человек.

Прокуратура основывает свое обвинение против Хаецкого на том, что он скрывался от правоохранительных органов и суда. По информации PEN Ukraine, это не соответствует действительности:

Представители ОО обратились в Одесский апелляционный суд с призывом беспристрастного рассмотрения избрании меры пресечения и настаивают на изменении меры пресечения, которая не предусматривает лишения свободы.

Дословно: "Принимая во внимание документы и факты, которые нам удалось получить, мы видим в этом деле попытку отвести внимание общества и правоохранительных органов от тех, кто по должностным обязанностям отвечал за пожарную безопасность, распоряжался финансами и подписывал соответствующие документы в учебном заведении. Вина каждого должна быть доведена законно. Сегодня Андрей Хаецкий получил строгую меру пресечения из всех возможных: подобная жесткая мера ограничения свободы, по нашему убеждению, имеет мало общего со справедливым правосудием.

Мы знаем Хаецкого как принципиального и порядочного человека, активного участника правозащитных кампаний, а также талантливого поэта. Хаецкий имеет инвалидность 3-й группы, ранее был прооперирован на сердце, ему установлен протез митрального клапана, и пребывание в СИЗО является прямым риском для его здоровья".

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